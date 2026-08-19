Premier League - Pekan 1 22 Agu 2026 - 07.30 The MKM Stadium

Hull City vs Manchester United akan dimulai pada 22 Agustus 2026 pukul 07.30 EST dan 12.30 GMT.

Hull City bertemu Manchester United pada pekan pertama

Hull City kembali ke Premier League pada Sabtu setelah sembilan tahun berkutat di divisi-divisi bawah, dan hadiahnya adalah bentrokan pada hari pembukaan melawan raksasa Manchester United.

Bagaimana Hull bisa sampai di sini?

Hull kembali ke tanah yang dijanjikan, Premier League, setelah lolos ke play-off Championship musim lalu pada hari terakhir musim reguler, lalu meraih kemenangan atas Millwall di semifinal dan Middlesbrough di final. Mereka juga aktif di bursa transfer, mendatangkan 14 pemain baru untuk membantu menghadapi kerasnya sepakbola level elite. Hull memulai musim lalu sebagai favorit terdegradasi dari Championship dan kebobolan 66 gol liga, terbanyak keempat, sepanjang perjalanan. Mengatakan bahwa keberhasilan mereka mencapai final play-off, lalu memenanginya, sebagai kejutan adalah sebuah pernyataan yang meremehkan.

Banyak hal akan bergantung pada pahlawan final play-off Oli McBurnie, pencetak 19 gol musim lalu.

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Rekrutan Hull

Hull melakukan perubahan besar pada skuadnya. Sejauh ini 11 pemain, Jack Butland, Hidemasa Morita, Matt Targett, Óscar Zambrano, Jens Hjertø-Dahl, Elliot Stroud, Konstantinos Tzolakis, Lucas Herrington, Joe Gelhardt, Lucas Gourna-Douath, dan pembelian termahal klub, bek tengah Nobel Mendy, yang didatangkan dari Rayo Vallecano dengan nilai sedikit di atas £20 juta, telah bergabung.

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Bisakah Carrick melanjutkan dari titik yang ia tinggalkan?

Pada paruh kedua musim 2025-26, United menjadi salah satu tim terbaik di Eropa di bawah pelatih interim Michael Carrick. Mantan gelandang United itu mengubah nasib tim setelah paruh pertama musim yang suram di bawah Ruben Amorim. Pria 44 tahun itu mewarisi skuad yang berada di peringkat 10 klasemen dan mengubahnya menjadi tim yang mampu mengalahkan Arsenal, Liverpool, dan Manchester City dalam rentang empat bulan. Rangkaian 12 kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan dari 17 pertandingan Premier League itu memberinya kontrak permanen selama dua tahun.

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Beban tambahan untuk skuad United

Pengeluaran bersih sebesar £55 juta pada musim panas ini membuat gelandang Andrey Santos dan Youri Tielemans bergabung masing-masing dari Chelsea dan Aston Villa. United akan bermain di Liga Champions untuk pertama kalinya dalam tiga tahun dan itu tanpa diragukan lagi akan memberi tekanan tambahan pada personel pemain mereka. Rasmus Hojlund dijual ke Napoli seharga £38 juta, sementara Casemiro, Jadon Sancho, dan Tyrell Malacia semuanya pergi dengan status bebas transfer. Marcus Rashford kembali setelah masa peminjaman bersama Barcelona, tetapi masih belum jelas apakah ia akan tetap berada di Old Trafford untuk musim baru. Wonger berusia 18 tahun Tynan Thompson telah datang dari Tottenham Hotspur dalam kesepakatan senilai £8 juta. United memiliki persaingan ketat untuk tempat di lini serang dengan Amad Diallo, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, dan Matheas Cunha semuanya telah terbukti di level ini. Pertahanan tengah menjadi perhatian bagi United, dengan Matthijs de Ligt dan Lenny Yoro sama-sama mengalami cedera yang terus berulang. Bruno Fernandes masih menjadi jimat klub. Playmaker Portugal itu memecahkan rekor assist Premier League terbanyak dalam satu musim pada musim lalu, dengan menciptakan 21 gol untuk rekan-rekannya.

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Perkiraan susunan pemain

Hull (4-2-3-1): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Mendy, Targett; Slater, Crooks; Belloumi, Morita, Stroud; McBurnie.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Kabar tim & skuad

Hull City menatap pertandingan ini dengan sejumlah besar pemain yang tidak tersedia. Jakirovic tidak bisa memainkan kiper Jack Butland, para bek John Egan, Cody Drameh, Charlie Hughes, dan Jens Hjertø-Dahl, para gelandang Darko Gyabi, Paddy McNair, Matty Jacob, dan Oscar Zambrano, serta para penyerang Liam Millar dan Enis Destan. Belum ada kemungkinan susunan pemain inti yang dikonfirmasi, dan pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off.

Manchester United juga sedang menghadapi kekhawatiran cedera jelang perjalanan ke utara. Carrick tidak dapat mengandalkan Manuel Ugarte, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Karl Darlow, Mason Mount, atau Tom Heaton. Belum ada susunan pemain terkonfirmasi yang dirilis, dan kabar tim lebih lanjut diharapkan mendekati pertandingan.

Performa

Lima hasil terakhir Hull City menunjukkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Eintracht Frankfurt dalam pertandingan persahabatan pada 8 Agustus, sementara hasil kompetitif sebelumnya adalah kemenangan 1-0 atas Middlesbrough di Championship pada 23 Mei. Mereka juga mengalahkan Konyaspor 3-0 dan Rizespor 2-1 di pramusim, mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan mereka sambil kebobolan lima.

Lima pertandingan terakhir Manchester United menghasilkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Leeds United pada 12 Agustus, yang dimenangi United lewat adu penalti. Mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Paris Saint-Germain dan mengalahkan Atletico Madrid 2-1, sementara kemenangan telak 5-0 atas Rosenborg menjadi hasil paling menonjol dalam pramusim mereka. United mencetak sembilan gol dalam lima laga tersebut dan kebobolan empat, meski kekalahan dari Wrexham pada awal pramusim tetap menjadi noda yang menonjol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Februari 2017, ketika kedua tim bermain imbang 0-0 di Premier League di Old Trafford. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, United memiliki rekor yang lebih baik, dengan dua kemenangan, sementara Hull meraih satu kemenangan dan dua pertandingan berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan Hull dalam rangkaian itu terjadi di Carabao Cup pada Januari 2017, kemenangan kandang 2-1, sementara United memenangi leg pertama duel tersebut 2-0.