Pratinjau PSG vs Roma di Liga Champions

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain menjamu Roma di Parc des Princes dalam laga Liga Champions pekan ini. Kedua tim tengah tampil kuat di kompetisi domestik saat bertemu di ibu kota Prancis. Pertandingan dimulai pukul 16.00 EST atau 20.00 GMT. Roma berada di peringkat ke-20 klasemen fase liga, sementara PSG memimpin klasemen.

Juara bertahan masih memiliki rekor sempurna

Tim asuhan Luis Enrique datang dengan kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Yang terbaru adalah kemenangan 3-2 atas Nice pada Sabtu, yang menjaga mereka di puncak Ligue 1. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Pemain sayap andalan Desire Doue mengalami robekan ligamen krusiatum anterior kanan dan harus absen hingga akhir musim, menyusul Khvicha Kvaratskhelia yang juga absen untuk waktu lama. Meski demikian, juara dua kali itu telah memenangi keempat laga Liga Champions musim ini dan mencetak 20 gol.

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Roma yang produktif bertandang ke markas PSG dengan percaya diri

Roma datang ke Paris setelah menang 5-1 atas Parma, dengan Donyell Malen mencetak empat gol. Tim asuhan Gian Piero Gasperini telah mencetak 19 gol dalam lima pertandingan terakhir. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rentetan itu adalah saat takluk 3-2 dari Manchester United di Liga Champions awal bulan ini. Namun, tim asal Italia itu perlu tampil lebih konsisten di Eropa karena mereka tertinggal lima poin dari zona lolos otomatis ke babak 16 besar Liga Champions.

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Statistik penting dan kabar cedera

PSG mencatatkan 12 kemenangan beruntun, rentetan terpanjang sepanjang karier kepelatihan Luis Enrique.

Absennya Desire Doue akan menjadi kehilangan besar bagi PSG karena ia memimpin tim dalam jumlah tembakan (45) dan peluang yang diciptakan (31).

Roma selalu mencetak gol dalam sembilan pertandingan beruntun, dengan total 19 gol sepanjang rentetan tersebut.

Perkiraan susunan pemain

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Mayulu, Ferran.

Roma (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soule, Mora; Malen.

Kabar tim dan skuad