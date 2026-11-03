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Pratinjau Liga Europa Crystal Palace vs Hoffenheim: Semua yang perlu diketahui

Crystal Palace vs Hoffenheim
Crystal Palace
Hoffenheim
Europa League
Y. Pino

Pratinjau lengkap laga Crystal Palace vs Hoffenheim di Liga Europa yang digelar di Selhurst Park. Kami membahas kabar tim, taktik, performa terkini, dan lainnya.

Pratinjau Liga Europa: Crystal Palace vs Hoffenheim

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Europa League - Pekan 4
Selhurst Park

Crystal Palace menjamu Hoffenheim di Selhurst Park dalam laga Liga Europa. Tim asuhan Pierre Sage ingin sejenak melupakan rentetan hasil buruk di Liga Primer Inggris. Pertandingan dimulai pada Kamis, 5 November, pukul 13.45 EST atau 17.45 GMT.

Crystal Palace masih terpuruk di Liga Primer Inggris

Performa Palace di kompetisi domestik sedang buruk. Mereka kalah dalam tiga laga beruntun di Liga Primer Inggris dan berada di zona degradasi, meski hanya karena selisih gol, dengan tujuh poin dari sembilan pertandingan. Tim asuhan Pierre Sage tampil tidak konsisten, tetapi sesekali mampu menunjukkan performa impresif di kompetisi piala. Mereka mengalahkan Fulham di kandang lawan dalam EFL Cup dan meraih hasil imbang 2-2 yang patut diapresiasi di markas Besiktas dalam kompetisi ini. Namun, mereka juga kalah 3-2 dari Lyon. Sage berharap kemenangan kandang 4-0 atas Lech Poznan pada laga pertama dapat menjadi acuan untuk laga kandang Liga Europa berikutnya melawan Hoffenheim dan Real Sociedad.

Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Hoffenheim juga terus tampil tidak konsisten

Tim asuhan Christian Ilzer menghadapi kesulitan serupa dengan Palace. Mereka menelan dua kekalahan beruntun di Bundesliga, tetapi meraih kemenangan 3-0 atas Lyon dalam laga Liga Europa terakhir mereka. Itulah poin pertama mereka musim ini setelah kalah dari Besiktas dan OFI Crete. Pemain veteran Kroasia, Andrej Kramaric, tampil menonjol melawan Lyon dengan mencetak satu gol dan menyumbang dua assist.

SV Werder Bremen v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27Getty Images

Statistik penting dan kabar cedera

  • Sepuluh dari 13 pertandingan Hoffenheim musim ini menghasilkan lebih dari 2,5 gol.
  • Yeremy Pino mencetak gol dalam ketiga pertandingan Palace di Liga Europa musim ini.
  • Hoffenheim belum pernah bermain imbang di Bundesliga maupun Liga Europa sepanjang musim ini.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Crystal Palace vs Hoffenheim

Manajer

  • P. Sage

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