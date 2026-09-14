Europa League - Pekan 1 16 Sep 2026 - 15.00 San Siro

AC Milan vs Benfica akan kick-off pada 16 September 2026 pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

Raksasa Eropa memulai fase grup Liga Europa

AC Milan vs Benfica biasanya merupakan duel yang tersaji di Liga Champions, tetapi dua raksasa ini bertemu pada matchday 1 fase grup Liga Europa musim ini. Milan finis di posisi kelima klasemen Serie A musim lalu, sementara Benfica mengakhiri musim di posisi ketiga kasta tertinggi Portugal.

Milan dan Benfica sama-sama dalam performa domestik yang bagus

Milan membuat awal yang solid untuk musim baru di Italia dengan tidak terkalahkan dalam empat pertandingan pertama mereka. Dua di antaranya berakhir imbang, termasuk dua hasil terakhir mereka, kebuntuan 2-2 melawan Lazio dan skor 1-1 kontra Juventus. Diego Moreira masuk dari bangku cadangan saat menghadapi Lazio untuk mencetak dua gol, yang membuat peluangnya masuk starting XI di sini menjadi besar.

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Awal Benfica di musim baru nyaris sempurna, dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan. Secara keseluruhan, mereka sedang mencatat tujuh kemenangan beruntun di semua kompetisi. Mereka mencetak 10 gol dalam tiga pertandingan liga terakhir, dengan playmaker Gianluca Prestianni mencetak gol dalam ketiga laga tersebut.

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Perkiraan XI

Milan (3421): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos.

Benfica (4231): Soares; Banjaqui; Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Silva, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis.

Berita tim & skuad

Ruben Amorim memimpin AC Milan untuk laga Liga Europa ini, meski klub belum mengonfirmasi susunan pemain perkiraan, dan belum ada informasi cedera atau skorsing yang tersedia pada tahap ini.

Marco Silva memimpin Benfica ke pertandingan ini, dengan detail skuad juga masih belum dikonfirmasi. Pembaruan berita tim untuk kedua kubu akan ditambahkan mendekati kick-off.

Performa

AC Milan memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, seri sekali dan kalah sekali. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 di markas Juventus dalam ajang Serie A, dengan gol penyeimbang bersarang pada masa injury time. Sebelumnya, Milan mencatat kemenangan beruntun di liga atas Venezia (2-0) dan Torino (2-1 tandang). Dalam lima pertandingan itu, Milan mencetak 10 gol dan kebobolan lima, meski satu-satunya kekalahan kompetitif mereka datang dalam kekalahan pramusim dari Chelsea.

Benfica memenangkan lima pertandingan terakhir mereka tanpa kehilangan satu poin pun. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 di kandang Maritimo di Liga Portugal pada 5 September. Rangkaian itu juga mencakup kemenangan 7-0 atas Casa Pia dan dua kemenangan kualifikasi Liga Europa atas AGF, menang 3-1 di kandang dan 1-3 di tandang. Benfica mencetak 16 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan dua.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir 1-1, sebuah laga persahabatan yang dimainkan di markas Benfica pada Agustus 2009. Sebelumnya, kedua tim bertemu dua kali di fase grup Liga Champions 2007-08: AC Milan menang 2-1 di San Siro pada September 2007, dan laga balik di Lisbon pada November 2007 juga berakhir 1-1. Dalam tiga pertemuan yang tercatat, tidak ada tim yang memiliki keunggulan jelas, dengan masing-masing satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Klasemen

Di Liga Europa, AC Milan dan Benfica saat ini sama-sama berada di posisi pertama klasemen kompetisi.