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Pratinjau Liga Europa: AC Milan vs Benfica

Europa League
Benfica
AC Milan
G. Prestianni

Pratinjau lengkap pertandingan AC Milan vs Benfica di Liga Europa. Kami membahas taktik, kabar tim, transfer, dan banyak lagi.

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Europa League - Pekan 1
San Siro

AC Milan vs Benfica akan kick-off pada 16 September 2026 pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

Raksasa Eropa memulai fase grup Liga Europa

AC Milan vs Benfica biasanya merupakan duel yang tersaji di Liga Champions, tetapi dua raksasa ini bertemu pada matchday 1 fase grup Liga Europa musim ini. Milan finis di posisi kelima klasemen Serie A musim lalu, sementara Benfica mengakhiri musim di posisi ketiga kasta tertinggi Portugal.

Milan dan Benfica sama-sama dalam performa domestik yang bagus

Milan membuat awal yang solid untuk musim baru di Italia dengan tidak terkalahkan dalam empat pertandingan pertama mereka. Dua di antaranya berakhir imbang, termasuk dua hasil terakhir mereka, kebuntuan 2-2 melawan Lazio dan skor 1-1 kontra Juventus. Diego Moreira masuk dari bangku cadangan saat menghadapi Lazio untuk mencetak dua gol, yang membuat peluangnya masuk starting XI di sini menjadi besar.

SS Lazio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Awal Benfica di musim baru nyaris sempurna, dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan. Secara keseluruhan, mereka sedang mencatat tujuh kemenangan beruntun di semua kompetisi. Mereka mencetak 10 gol dalam tiga pertandingan liga terakhir, dengan playmaker Gianluca Prestianni mencetak gol dalam ketiga laga tersebut.

FBL-POR-LIGA-BENFICA-GIL VICENTEGetty Images

Perkiraan XI

Milan (3421): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos.

Benfica (4231): Soares; Banjaqui; Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Silva, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis.

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain AC Milan vs Benfica

Manajer

  • R. Amorim

Ruben Amorim memimpin AC Milan untuk laga Liga Europa ini, meski klub belum mengonfirmasi susunan pemain perkiraan, dan belum ada informasi cedera atau skorsing yang tersedia pada tahap ini.

Marco Silva memimpin Benfica ke pertandingan ini, dengan detail skuad juga masih belum dikonfirmasi. Pembaruan berita tim untuk kedua kubu akan ditambahkan mendekati kick-off.

Performa

MIL

MIL - Performa

MUN
M2-4
TOR
M1-2
VEN
M2-0
JUV
S1-1
LAZ
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BEN

BEN - Performa

AGF
M1-3
EST
M2-1
MAR
M0-3
MOR
M0-4
GV
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

AC Milan memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, seri sekali dan kalah sekali. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 di markas Juventus dalam ajang Serie A, dengan gol penyeimbang bersarang pada masa injury time. Sebelumnya, Milan mencatat kemenangan beruntun di liga atas Venezia (2-0) dan Torino (2-1 tandang). Dalam lima pertandingan itu, Milan mencetak 10 gol dan kebobolan lima, meski satu-satunya kekalahan kompetitif mereka datang dalam kekalahan pramusim dari Chelsea.

Benfica memenangkan lima pertandingan terakhir mereka tanpa kehilangan satu poin pun. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 di kandang Maritimo di Liga Portugal pada 5 September. Rangkaian itu juga mencakup kemenangan 7-0 atas Casa Pia dan dua kemenangan kualifikasi Liga Europa atas AGF, menang 3-1 di kandang dan 1-3 di tandang. Benfica mencetak 16 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan dua.

Rekor head-to-head

Head to Head

AC MilanSeriBenfica
1
2
0
Club Friendlies
Benfica badge
Benfica
BEN
1
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
FT
Champions League
Benfica badge
Benfica
BEN
1
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
FT
Champions League
AC Milan badge
AC Milan
MIL
2
Benfica badge
Benfica
BEN
1
FT
4Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/3
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/3

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir 1-1, sebuah laga persahabatan yang dimainkan di markas Benfica pada Agustus 2009. Sebelumnya, kedua tim bertemu dua kali di fase grup Liga Champions 2007-08: AC Milan menang 2-1 di San Siro pada September 2007, dan laga balik di Lisbon pada November 2007 juga berakhir 1-1. Dalam tiga pertemuan yang tercatat, tidak ada tim yang memiliki keunggulan jelas, dengan masing-masing satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
AC MilanAC MilanMIL
00000000
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgSalzburgSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
LevskiLevskiLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Lolos ke 16 besar

Di Liga Europa, AC Milan dan Benfica saat ini sama-sama berada di posisi pertama klasemen kompetisi.

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