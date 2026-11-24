Pratinjau Liga Champions PSG vs Roma

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain menjamu Roma di Parc des Princes dalam ajang Liga Champions pekan ini. Kedua tim tengah menunjukkan performa bagus di kompetisi domestik menjelang pertemuan mereka di ibu kota Prancis. Pertandingan dimulai pukul 16.00 EST atau 20.00 GMT. Roma menempati peringkat ke-20 klasemen fase liga, sementara PSG memuncakinya.

Juara bertahan sejauh ini selalu menang

Tim asuhan Luis Enrique datang dengan bekal lima kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Yang terbaru adalah kemenangan 3-2 atas Nice pada Sabtu, yang menjaga mereka tetap di puncak Ligue 1. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Pemain sayap andalan Desire Doue mengalami robekan ligamen krusiatum anterior di lutut kanannya dan harus absen hingga akhir musim, menyusul Khvicha Kvaratskhelia yang sudah menepi untuk waktu lama. Meski begitu, PSG, yang telah dua kali menjuarai kompetisi ini, memenangi keempat pertandingan mereka di Liga Champions musim ini dan mencetak 20 gol.

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Roma yang produktif datang ke markas PSG dengan percaya diri

Roma bertandang ke Paris setelah menang 5-1 di kandang Parma, dengan Donyell Malen mencetak empat gol. Tim asuhan Gian Piero Gasperini mencetak 19 gol dalam lima pertandingan terakhir. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rangkaian itu adalah saat takluk 3-2 dari Manchester United di Liga Champions awal bulan ini. Namun, tim Italia tersebut perlu tampil lebih konsisten di Eropa karena mereka tertinggal lima poin dari posisi yang memberikan tiket otomatis ke babak 16 besar Liga Champions.

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Statistik penting & kabar cedera

PSG mencatatkan 12 kemenangan beruntun, rentetan terpanjang sepanjang karier kepelatihan Luis Enrique.

Desire Doue akan sangat dirindukan PSG karena ia memimpin tim dalam jumlah tembakan (45) dan peluang yang diciptakan (31).

Roma selalu mencetak gol dalam sembilan pertandingan beruntun, dengan total 19 gol dalam rentetan tersebut.

Perkiraan susunan pemain

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Mayulu, Ferran.

Roma (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soule, Mora; Malen.

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