Pratinjau LaLiga Real Madrid vs Villarreal: Semua yang perlu Anda ketahui

LaLiga - Pekan 8 10 Okt 2026 - 15.00 Estadio Bernabeu

Real Madrid vs Villarreal akan kick-off pada 10 Okt 2026 pukul 15.00 EST dan 21.00 GMT.

Real Madrid punya pekerjaan rumah setelah jeda

LaLiga akhirnya kembali setelah jeda internasional selama tiga pekan. Real Madrid harus bangkit setelah kalah dari Atletico Madrid, terutama jika melihat performa panas pemuncak klasemen Barcelona. Kekalahan kedua tim asuhan Jose Mourinho di LaLiga musim ini membuat mereka tertinggal enam poin dari Barca, yang memulai musim dengan tujuh kemenangan dari tujuh pertandingan.

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Villarreal terus membaik

Setelah enam laga tanpa kemenangan, termasuk rangkaian empat kekalahan beruntun di semua kompetisi, Villarreal belakangan ini menunjukkan kebangkitan. Kemenangan beruntun di LaLiga atas Malaga dan Levante datang pada saat yang tepat, dan hasil tersebut mengangkat Villarreal ke peringkat kedelapan di LaLiga.

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Akankah Vini dicadangkan?

Winger Brasil Vinicius Jr baru mencetak satu gol sepanjang musim ini dan bisa saja dicadangkan di sini, meski cedera lutut yang masih dialami Kylian Mbappe membuat situasi menjadi rumit, tetapi rumor menyebut superstar Prancis itu bisa terlibat.

Statistik kunci & kabar cedera

Kylian Mbappe, Ibrahima Konate, dan Fede Valverde semuanya diragukan untuk Madrid, tetapi kabar baiknya, Eder Militao sudah kembali berlatih setelah lama menepi.

Real Madrid memenangi empat pertemuan terakhir, dengan Kylian Mbappe mencetak lima gol dalam rangkaian tersebut.

Madrid tanpa clean sheet dalam lima pertandingan, sementara Villarreal juga belum mencatat nirbobol dalam seluruh delapan laga kompetitif mereka musim ini.

Villarreal mencetak setidaknya dua gol dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

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Kabar tim & skuad

Mourinho menghadapi lini pertahanan yang sangat pincang. Ferland Mendy, Eder Militao, dan Raul Asencio semuanya absen karena cedera, sementara Dean Huijsen terkena skorsing. Rodrygo, Federico Valverde, Ibrahima Konate, dan Kylian Mbappe juga tidak tersedia, membuat skuad kekurangan opsi di banyak posisi. Belum ada perkiraan susunan pemain inti yang dikonfirmasi, dan pembaruan diperkirakan akan datang lebih dekat ke kick-off.

Villarreal memiliki kondisi skuad yang lebih baik, dengan Santi Comesana menjadi satu-satunya kekhawatiran cedera yang dilaporkan. Inigo Perez tidak memiliki pemain yang terkena skorsing dan seharusnya memiliki sebagian besar skuadnya tersedia untuk dipilih.

Performa

Real Madrid memenangi tiga dan kalah dua kali dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Atletico Madrid di LaLiga, dan sebelumnya mereka juga kalah 1-0 dari Real Betis dalam rangkaian tersebut. Hasil yang lebih positif termasuk kemenangan 4-1 atas Rayo Vallecano dan kemenangan 2-1 di Liga Champions melawan Inter. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak sepuluh gol dan kebobolan lima kali.

Villarreal juga memenangi dua dan kalah dua kali dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu kekalahan lain melengkapi catatan tersebut. Mereka terakhir mengalahkan Levante 3-1 dan sebelumnya menang tandang 1-3 di markas Malaga. Kekalahan mereka datang saat menghadapi Real Betis, Borussia Dortmund di Liga Champions, dan Deportivo de A Coruna. Mereka mencetak sepuluh gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima laga tersebut.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan 0-2 untuk Real Madrid saat bertandang ke markas Villarreal pada Januari 2026 di LaLiga. Jika melihat lima pertemuan terakhir, Real Madrid memenangi empat dan sekali imbang, dengan satu-satunya pengecualian berupa hasil imbang 4-4 di markas Villarreal pada Mei 2024. Real Madrid mencetak sebelas gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam kali.

Klasemen

Real Madrid berada di posisi keempat LaLiga, sementara Villarreal di posisi kesembilan. Jarak antara kedua tim di klasemen mencerminkan ekspektasi agar Real Madrid bersaing di papan atas, dan kemenangan akan membawa mereka lebih dekat ke rombongan terdepan.