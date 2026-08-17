Pratinjau LaLiga Espanyol vs Real Madrid: Semua yang perlu Anda ketahui

Espanyol vs Real Madrid: Detail pertandingan

LaLiga - Pekan 2 22 Agu 2026 - 15.30 RCDE Stadium

RCD Espanyol dan Real Madrid akan kick-off pada 22 Agustus 2026 pukul 19.30 GMT (15.30 EST / 20.30 BST / 21.30 SAST).

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Panggung Catalonia: Momentum awal diuji di Barcelona

RCD Espanyol menjamu raksasa Spanyol Real Madrid di RCDE Stadium untuk pertandingan pekan ke-2 La Liga yang menyita perhatian. Setelah penampilan pembuka yang mengirim pernyataan, Periquitos akan berupaya memanfaatkan dukungan vokal publik tuan rumah dan mengapitalisasi momentum awal musim. Bagi Real Madrid, lawatan ke Catalonia ini menjadi ujian tandang domestik resmi pertama mereka pada musim ini, ketika mengamankan tiga poin tetap krusial untuk menentukan laju di puncak klasemen.

Periquitos terbang tinggi setelah kemenangan pada hari pembuka

Espanyol memasuki duel Sabtu ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan dominan 3-0 atas Levante pada hari pembuka. Penyerang Roberto Fernández mencuri sorotan dengan dua gol klinis di babak pertama sebelum Tyrhys Dolan menambah gol ketiga di akhir laga untuk memastikan hasil tersebut. Kemenangan itu menutup musim panas yang aktif, ketika Espanyol menajamkan skuad mereka melalui laga-laga persahabatan musim panas melawan lawan dari kompetisi Eropa, termasuk hasil imbang dengan banyak gol kontra Burnley dan Middlesbrough.

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Tur pemanasan tak terkalahkan Real Madrid di seluruh Eropa

Real Madrid tiba di Barcelona dengan bekal jadwal pramusim tanpa kekalahan. Real Madrid memulai Agustus dengan hasil imbang 2-2 melawan Fiorentina sebelum meraih kemenangan atas Ferencváros dan Deportivo La Coruña. Mereka menuntaskan persiapan kompetitif pada 16 Agustus dengan cara meyakinkan, membungkam tim Bundesliga FC Schalke 04 dengan kemenangan tandang 3-0 untuk memastikan skuad mereka sepenuhnya siap menghadapi aksi LaLiga.

Riwayat pertemuan: Dwigol Vinícius dan dominasi Madrid

Pertandingan antara Real Madrid dan Espanyol secara historis lebih berpihak kepada tim ibu kota, meski duel di RCDE Stadium secara konsisten menghadirkan pertarungan fisik yang intens. Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada Mei 2026, Real Madrid meraih kemenangan 2-0 di kandang Espanyol berkat dwigol babak kedua dari Vinícius Júnior. Espanyol akan bersemangat membalikkan keadaan kali ini, dengan mengandalkan bentuk pertahanan mereka yang solid dan transisi cepat untuk mengganggu penguasaan bola Madrid.

Kabar tim & skuad

Manajer Espanyol Manolo Gonzalez tidak bisa diperkuat Javier Puado, Kike Garcia, dan Edu Exposito karena cedera jelang pertandingan ini. Tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tuan rumah, dan belum ada susunan pemain perkiraan yang dikonfirmasi. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off seiring perkembangan situasi.

Pelatih kepala Real Madrid Jose Mourinho menghadapi daftar absen yang lebih panjang, dengan Rodrygo, Eder Militao, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni, dan Ferland Mendy semuanya absen karena cedera. Tidak ada skorsing yang berlaku untuk tim tamu, dan belum ada proyeksi starting XI yang dikonfirmasi menjelang pertandingan.

Performa

Lima hasil terakhir Espanyol mencakup satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga kompetitif terbaru mereka adalah kemenangan kandang 3-0 atas Levante di LaLiga pada 16 Agustus, yang memberi awal positif untuk musim liga. Pada pramusim, mereka bermain imbang 3-3 dengan Middlesbrough dan ditahan Burnley 2-2 sebelum hasil tersebut.

Lima pertandingan terakhir Real Madrid menghasilkan empat kemenangan dan satu hasil imbang. Mereka menutup pramusim dengan kemenangan 3-0 atas Schalke 04 pada 16 Agustus, setelah kemenangan 1-0 atas Deportivo de A Coruna pada 12 Agustus dan kemenangan 1-2 melawan Ferencvaros pada 8 Agustus. Satu-satunya poin yang hilang dalam rangkaian itu terjadi saat hasil imbang 2-2 dengan Fiorentina. Madrid mencetak 10 gol dan kebobolan empat gol dalam lima laga tersebut, dengan lini serang mereka menunjukkan produktivitas yang konsisten sepanjang periode persiapan.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 0-2 untuk Real Madrid di RCDE Stadium dalam ajang LaLiga pada 3 Mei 2026. Sebelum itu, Real Madrid menang 2-0 di kandang atas Espanyol pada September 2025, meski Espanyol sempat meraih kemenangan 1-0 di RCDE Stadium pada Februari 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Real Madrid memiliki catatan yang lebih kuat dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Espanyol, dengan satu pertandingan lainnya juga berpihak kepada Espanyol. Hasil paling meyakinkan dalam rangkaian itu adalah kemenangan 4-1 Real Madrid pada September 2024.