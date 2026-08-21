LaLiga - Pekan 2 23 Agu 2026 - 15.30 Estadio Martinez Valero

Elche vs Barcelona dimulai pada 23 Agu 2026 pukul 15.30 EST dan 20.30 GMT.

Juara Barca memulai pertahanan gelar mereka melawan Elche

Harapan tuan rumah untuk bertahan hidup bergantung pada rekor kandang mereka

Elche finis di posisi ke-15 musim lalu dengan 43 poin, cukup untuk mengamankan kelangsungan mereka hanya dengan selisih satu poin, dan mereka kemungkinan akan menghadapi musim yang berat kali ini. Rekor mereka di Martinez Valero bisa menjadi krusial, karena mereka mengumpulkan 35 poin yang mencengangkan (81%) dari total poin mereka di stadion sendiri, menjadikan mereka tim kandang terbaik keenam pada musim LaLiga 2025-26. Los Franjiverdes membuka kampanye mereka dengan hasil imbang 1-1 yang diraih dengan susah payah melawan Deportivo La Coruña setelah lebih dulu kebobolan. Elche mencetak gol dalam kedua pertemuan dengan Barcelona musim lalu setelah gagal mencetak gol dalam sembilan dari 11 pertemuan sebelumnya, jadi mereka akan percaya diri bisa merepotkan lawan besar dalam laga kandang pertama mereka musim ini.

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Raksasa Catalan difavoritkan mempertahankan gelar mereka

Barcelona memenangkan gelar musim lalu dengan 94 poin, mencetak 95 gol yang luar biasa dalam kampanye yang dominan. Mereka memulai musim ini sebagai favorit jelas untuk mempertahankan mahkota mereka.

Apa yang telah dilakukan Barca di bursa transfer?

Pemenang Golden Ball Piala Dunia dari Spanyol, Rodri, menjadi rekrutan utama, bergabung dari Man City dalam kesepakatan senilai awal €60 juta. Di lini serang, Anthony Gordon (€70 juta), Karim Adeyemi (€22 juta), dan Jesse Bisiwu (€8,5 juta) semuanya datang untuk menggantikan Robert Lewandowski, Ferran Torres, dan Marcus Rashford yang telah pergi.

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Kabar tim

Adam Boayar, Grady Diangana, dan Yago Santiago semuanya sedang dibekap cedera ringan untuk tim tuan rumah. Sementara itu, metronom lini tengah Barca, Frenkie de Jong, masih menepi karena cedera lutut. Roony Bardghji juga absen dalam jangka panjang. Rekrutan bintang di lini tengah, Rodri, diragukan tampil setelah kiprahnya di Piala Dunia.

Perkiraan susunan pemain

Elche (352): Dituro; Chust, Affengruber, Redondo; Sangare, Villar, Aguado, Neto, Valera; Houary, Nino.

Barcelona (4231): Garcia; Kounde, Eric Garcia, Martin, Balde; Bernal, Espart; Yamal, Lopez, Gordon; Raphinha.

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Kabar tim & skuad

Elche memasuki laga ini tanpa empat pemain. Yago Santiago, Grady Diangana, Abiel Osorio, dan Adam Boayar semuanya tercatat mengalami cedera, membuat opsi pilihan Anselmi menjadi berkurang. Tidak ada skorsing yang tercatat, dan belum ada susunan pemain yang mungkin dikonfirmasi menjelang kick-off.

Barcelona juga harus mengelola masalah cedera. Frenkie de Jong dan Roony Bardghji sama-sama menepi, meski Flick tidak memiliki pemain yang terkena skorsing. Klub belum merilis sebelas pemain starter yang terkonfirmasi, dan pembaruan diperkirakan akan datang lebih dekat ke waktu pertandingan.

Performa

Elche tidak pernah menang dalam lima pertandingan terakhir mereka, mencatat satu kemenangan, empat hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam rentetan itu. Satu-satunya kemenangan mereka diraih melawan Kaizer Chiefs dalam laga pramusim, dan mereka bermain imbang 1-1 dengan Deportivo de A Coruña dalam laga pembuka LaLiga pada 17 Agustus. Dalam lima pertandingan itu, Elche mencetak enam gol dan kebobolan enam gol. Rentetan tersebut mencakup hasil imbang beruntun dalam laga persahabatan melawan Cordoba dan Al-Ain.

Lima pertandingan terakhir Barcelona menghasilkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 dalam laga persahabatan atas Al Ahly SC pada 19 Agustus, setelah kemenangan 2-5 melawan Basel pada 16 Agustus. Mereka kalah dari Udinese dan ditahan Birmingham City, tetapi juga mengalahkan Nottingham Forest 1-0. Dalam lima pertandingan itu, Barcelona mencetak 10 gol dan kebobolan sembilan.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-3 untuk Barcelona di Estadio Martinez Valero pada 31 Januari 2026, dalam pertandingan LaLiga. Dalam pertemuan sebelumnya pada musim itu, Barcelona menang 3-1 di kandang pada 2 November 2025. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Barcelona memenangi kelima laga tersebut, mencetak 13 gol dan kebobolan dua gol.