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Pratinjau LaLiga Barcelona vs Getafe: Semua yang perlu Anda ketahui

Barcelona vs Getafe
LaLiga
Barcelona
Getafe

Pratinjau lengkap pertandingan FC Barcelona vs Getafe CF di LaLiga. Kami mengulas hasil Jornada 7, performa, dan sorotan utama jelang laga Sabtu malam ini di Spotify Camp Nou.

Barcelona vs Getafe: Detail pertandingan

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LaLiga - Pekan 8
Spotify Camp Nou

FC Barcelona dan Getafe CF akan kick-off pada 10 Oktober 2026 pukul 16.30 GMT (12.30 EST / 17.30 BST / 18.30 SAST).

Pemuncak klasemen menjamu Azulones yang tangguh

FC Barcelona kembali ke Spotify Camp Nou untuk menjamu Getafe CF pada pekan ke-8 musim LaLiga 2026/27. Dengan catatan sempurna di kompetisi domestik menuju jeda internasional Oktober, Barca berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk menjaga rentetan kemenangan mereka tetap utuh di puncak klasemen. Bagi Getafe, lawatan ke Catalonia setelah kemenangan kandang yang mereka butuhkan sebelum jeda menjadi ujian besar bagi organisasi pertahanan mereka menghadapi serangan paling produktif di liga.

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Kemenangan Blaugrana di Seville menjaga tren tetap hidup

FC Barcelona memasuki pertandingan Sabtu ini dalam performa brilian setelah mengamankan kemenangan tandang 3-1 atas Sevilla di Ramón Sánchez-Pizjuán pada matchday 7 (19 September). Kemenangan itu menyusul keberhasilan dominan 7-2 di kandang melawan Racing de Santander dan kemenangan 5-1 di Liga Champions atas Feyenoord. Setelah mengoleksi maksimal 21 poin dari tujuh laga pembuka LaLiga, skuad Hansi Flick menyambut akhir pekan ini dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi.

Getafe CF v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Percikan sebelum jeda untuk Getafe: gol Azón menenggelamkan Málaga

Getafe bertandang ke Barcelona dengan dorongan positif setelah mengakhiri rangkaian tanpa kemenangan lewat kemenangan kandang 1-0 atas Málaga CF pada matchday 7 (20 September). Penyerang Iván Azón mencetak gol pada menit ke-85 untuk memastikan tiga poin penuh di Estadio Coliseum. Hasil itu membantu tim asuhan José Bordalás naik ke kestabilan papan tengah setelah sebelumnya menelan kekalahan tipis dari Real Betis (1-0) dan Osasuna (1-0) pada awal September.

Duel di Camp Nou

Secara taktis, pertemuan antara kedua tim ini menghadirkan gaya yang kontras: pressing tinggi dan penguasaan bola yang cair dari Barcelona melawan blok pertahanan Getafe yang disiplin dan fisikal. Barca akan mengandalkan para kreator seperti Lamine Yamal, Pedri, dan Raphinha untuk membongkar low block Getafe dan menyuplai Robert Lewandowski. Sementara itu, Getafe akan mengandalkan stabilitas di lini tengah dari Nemanja Gudelj dan Djene Dakonam sambil berupaya melepas Enes Ünal dan Iván Azón dalam serangan balik cepat. Dengan poin penting yang dipertaruhkan, duel Sabtu ini menjanjikan aksi LaLiga yang menarik.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Barcelona vs Getafe

Manajer

  • H. Flick

Barcelona tanpa sejumlah pemain jelang laga ini. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu, dan Eric Garcia semuanya masuk daftar cedera. Raphinha juga disebut di antara para pemain yang absen, meski ia telah menjalani pemeriksaan medis setelah kekhawatiran cedera saat jeda internasional dan dinyatakan tidak mengalami kerusakan paha yang serius, yang berarti statusnya bisa diperbarui mendekati kick-off. Saat ini tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tuan rumah.

Getafe kehilangan Christantus Uche, Juanmi, Kiko, dan Abdelkabir Abqar karena cedera. Tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tamu, dan pembaruan untuk kedua skuad akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

BAR

BAR - Performa

VAL
M0-5
FEY
M5-1
LEV
M2-4
SAN
M7-2
SEV
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
24/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
GET

GET - Performa

OSA
K1-0
CEL
S1-1
COR
S1-1
BET
K1-0
MAL
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Barcelona memenangi lima pertandingan terakhir mereka, dengan mencatatkan kemenangan dalam empat laga LaLiga dan satu partai Liga Champions. Mereka mengalahkan Sevilla 1-3 pada pertandingan terbaru dan sebelumnya mencetak tujuh gol ke gawang Racing Santander dalam kemenangan 7-2. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak 20 gol dan kebobolan tujuh kali, mencerminkan tim yang sedang berada dalam performa menyerang yang dominan.

Lima pertandingan terakhir Getafe menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tipis 1-0 atas Malaga, meski mereka kalah dari Real Betis dan Osasuna dengan skor yang sama. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Deportivo de A Coruna dan Celta Vigo, dengan mencetak lima gol dan kebobolan empat kali dalam lima laga tersebut.

Rekor head-to-head

Head to Head

BarcelonaSeriGetafe
4
1
0
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FT
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Getafe badge
Getafe
GET
0
FT
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FT
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Getafe badge
Getafe
GET
0
FT
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
Getafe badge
Getafe
GET
0
FT
11Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan 0-2 untuk Barcelona saat bertandang ke markas Getafe pada April 2026. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir di LaLiga, Barcelona menang empat kali dan sekali imbang, sementara Getafe belum mampu meraih kemenangan dalam rentetan itu. Barcelona mencetak 11 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan dua kali.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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