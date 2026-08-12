Tottenham Hotspur vs Hoffenheim: Detail pertandingan

Club Friendlies - Pekan 1 15 Agu 2026 - 10.00

Tottenham Hotspur dan TSG 1899 Hoffenheim akan kick-off pada 15 Agustus 2026 pukul 14.00 GMT (10.00 EST / 15.00 BST).

Baca selengkapnya: Premier League on demand: Cara menonton cuplikan gol dan tayangan ulang penuh pertandingan

Pratinjau pertandingan & rekor pertemuan terkini

Tottenham Hotspur menjamu klub Bundesliga Jerman TSG 1899 Hoffenheim di Tottenham Hotspur Stadium untuk ujian pramusim lainnya menjelang kampanye Premier League yang akan datang. Kedua tim membawa sejarah pertemuan terbaru yang berkesan ke laga ini, setelah saling berhadapan dalam duel seru Liga Europa UEFA pada Januari 2025, ketika Spurs menang tipis 3-2 di PreZero Arena, Sinsheim. Reuni musim panas ini memberi kedua pelatih pemanasan ideal di level tinggi sebelum aksi kompetitif resmi kembali dimulai.

Getty Images

Perjalanan pramusim Tottenham Hotspur

Di bawah kepemimpinan pelatih kepala Roberto De Zerbi, Tottenham menikmati jadwal pramusim yang aktif dan tak terkalahkan. Spurs memulai persiapan musim panas mereka pada Juli dengan kemenangan 1-0 atas Milton Keynes Dons, sebelum menjalani laga internasional yang menghasilkan kemenangan 2-0 atas Auckland FC dan kemenangan adu penalti setelah bermain imbang 1-1 melawan Sydney FC. Skuad De Zerbi menambah momentum pada awal Agustus dengan kemenangan susah payah 2-1 di kandang Chelsea, sebelum menutup rangkaian laga terakhir mereka dengan hasil imbang 1-1 melawan Getafe dari La Liga.

Perjalanan pramusim TSG Hoffenheim

TSG Hoffenheim memasuki bagian tur mereka yang menuju Tyneside setelah menjalani kampanye Bundesliga 2025/26 yang impresif di bawah manajer Christian Ilzer, yang membuat klub asal Sinsheim itu kembali mengamankan tiket ke kompetisi Eropa. Sepanjang jadwal musim panas mereka, tim asuhan Ilzer berfokus mempertajam pressing berintensitas tinggi dan transisi vertikal cepat melalui serangkaian ujian domestik dan internasional yang menuntut. Menghadapi lawan Premier League di London memberi Hoffenheim wadah ideal untuk menguji disiplin taktis mereka sebelum membuka musim kompetitif di DFB-Pokal dan Bundesliga.

Getty Images

Kabar tim & skuad

Belum ada kabar tim yang dikonfirmasi untuk kedua kubu menjelang laga persahabatan ini. Kedalaman skuad Tottenham akan menarik perhatian mengingat banyaknya aktivitas transfer pada musim panas ini, dengan Djed Spence termasuk di antara mereka yang masa depannya masih belum pasti di tengah minat yang dilaporkan dari Inter Milan. Pembaruan mengenai cedera, skorsing, dan susunan pemain yang mungkin akan ditambahkan mendekati kick-off.

Performa

Tottenham memasuki pertandingan ini setelah meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima laga pramusim terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Getafe, sementara hasil paling menonjol mereka adalah kemenangan 1-2 atas Chelsea sebelumnya pada periode ini. Dalam lima pertandingan terakhir mereka, Spurs mencetak lima gol dan kebobolan tiga gol.

Hoffenheim berada dalam performa yang meyakinkan sepanjang pramusim, dengan memenangi kelima laga pemanasan mereka. Mereka mengalahkan Karlsruher SC 3-0 dalam pertandingan terbaru dan sebelumnya membukukan kemenangan 4-1 atas Greuther Fuerth. Tim Jerman itu telah mencetak 27 gol dalam lima pertandingan mereka, meski kemenangan 21-0 atas tim amatir Massenbachhausen sangat mendongkrak total tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head Seri 1 0 0 Europa League Hoffenheim TSG 2 Tottenham Hotspur TOT 3 FT 3 Gol yang Dicetak 2 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 1 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 1 / 1

Tottenham dan Hoffenheim memiliki satu pertemuan yang tercatat dalam dataset ini. Di Liga Europa pada Januari 2025, Spurs menang 3-2 di kandang Hoffenheim. Itu tetap menjadi satu-satunya referensi pertemuan yang tersedia.