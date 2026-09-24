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Pratinjau laga persahabatan USA vs Peru: Semua yang perlu Anda ketahui

Peru
USA
M. Pochettino
T. Adams
C. Sullivan

Pratinjau lengkap pertandingan timnas Amerika Serikat vs Peru dalam laga persahabatan. Kami membahas taktik, kabar tim, performa, dan lainnya.

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Friendlies - Pekan 1

USA vs Peru dimulai pada 26 Sep 2026 pukul 16.30 EST dan 20.30 GMT.

Pochettino mendukung para pemain muda

Pelatih kepala USMNT Mauricio Pochettino telah memanggil skuad eksperimental yang berisi 13 pemain yang belum memiliki caps, dengan rata-rata usia di bawah 23 tahun. Perhatikan wonderkid Philadelphia Union berusia 16 tahun, Cavan Sullivan, yang berkontribusi dalam 12 gol dari 26 penampilan MLS pada 2026. Untuk menyeimbangkannya, bintang-bintang mapan Tyler Adams dan Antonee Robinson memberi pengalaman yang sangat dibutuhkan. Christian Pulisic dan Folarin Balogun diistirahatkan untuk rangkaian laga melawan Peru, Cile, Meksiko, dan Kanada ini.

San Diego FC v Philadelphia UnionGetty Images

Peru ingin membangun kembali setelah siklus yang mengecewakan

Peru sedang dalam fase membangun kembali setelah gagal lolos ke Piala Dunia dari kawasan CONMEBOL. Para pemain senior Peru Pedro Gallese, Yoshimar Yotún, dan penyerang Gianluca Lapadula akan menjadi pilar tim. Mereka juga sangat bergantung pada Erick Noriega dari Gremio di dasar lini tengah, serta bek sayap mereka Marcos Lopez (FC Copenhagen) dan Oliver Sonne (Burnley).

Peru v Spain - International FriendlyGetty Images

Perkiraan XI USA

Freese; Freeman, Trusty, Richards, Robinson; Adams, Berhalter; Dest, Tillman, Reyna; Downs.

Berita tim & skuad

Performa

USA

USA - Performa

PAR
M4-1
AUS
M2-0
TUR
K3-2
BIH
M2-0
BEL
K1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
PER

PER - Performa

BOL
M2-0
SEN
K2-0
HON
S2-2
HAI
M1-2
ESP
K1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan

Head to Head

USASeriPeru
1
1
0
Friendlies
USA badge
USA
USA
1
Peru badge
Peru
PER
1
FT
Friendlies
USA badge
USA
USA
2
Peru badge
Peru
PER
1
FT
3Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/2

Klasemen

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