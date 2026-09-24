Friendlies - Pekan 1 26 Sep 2026 - 16.30

USA vs Peru dimulai pada 26 Sep 2026 pukul 16.30 EST dan 20.30 GMT.

Pochettino mendukung para pemain muda

Pelatih kepala USMNT Mauricio Pochettino telah memanggil skuad eksperimental yang berisi 13 pemain yang belum memiliki caps, dengan rata-rata usia di bawah 23 tahun. Perhatikan wonderkid Philadelphia Union berusia 16 tahun, Cavan Sullivan, yang berkontribusi dalam 12 gol dari 26 penampilan MLS pada 2026. Untuk menyeimbangkannya, bintang-bintang mapan Tyler Adams dan Antonee Robinson memberi pengalaman yang sangat dibutuhkan. Christian Pulisic dan Folarin Balogun diistirahatkan untuk rangkaian laga melawan Peru, Cile, Meksiko, dan Kanada ini.

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Peru ingin membangun kembali setelah siklus yang mengecewakan

Peru sedang dalam fase membangun kembali setelah gagal lolos ke Piala Dunia dari kawasan CONMEBOL. Para pemain senior Peru Pedro Gallese, Yoshimar Yotún, dan penyerang Gianluca Lapadula akan menjadi pilar tim. Mereka juga sangat bergantung pada Erick Noriega dari Gremio di dasar lini tengah, serta bek sayap mereka Marcos Lopez (FC Copenhagen) dan Oliver Sonne (Burnley).

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Perkiraan XI USA

Freese; Freeman, Trusty, Richards, Robinson; Adams, Berhalter; Dest, Tillman, Reyna; Downs.

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