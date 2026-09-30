Amerika Serikat vs Meksiko: Detail pertandingan

Friendlies - Pekan 1 3 Okt 2026 - 22.00

Amerika Serikat dan Meksiko akan kick-off pada 4 Oktober 2026 pukul 02.00 GMT (3 Oktober, 19.00 MST / 22.00 EST / 4 Oktober, 03.00 BST / 04.00 SAST).

Pembaruan rivalitas di gurun

Tim Nasional Pria Amerika Serikat menjamu rival sengitnya, Meksiko, di State Farm Stadium untuk laga uji coba musim gugur yang bergengsi. Memasuki siklus internasional yang baru, USMNT asuhan Mauricio Pochettino berupaya melanjutkan jendela September yang sempurna dan menguji skuad mereka yang terus berkembang melawan pesaing terbaik CONCACAF. Bagi Meksiko asuhan Rafael Márquez, menghadapi Amerika Serikat di tanah Amerika menawarkan peluang krusial untuk membangun momentum dan menyempurnakan kontrol taktis di bawah era kepelatihan baru mereka.

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Laju September tim AS: Bintang muda picu kemenangan beruntun

USMNT memasuki laga Sabtu malam dengan gelombang momentum setelah meraih kemenangan beruntun pada jendela September. Setelah menang 4-1 atas Peru, tim Pochettino membukukan kemenangan dramatis 4-2 melawan Chile di St. Louis. Veteran Sebastian Berhalter dan bek Chris Richards mencetak gol bersama dua gol dari sensasi remaja Julian Hall dan Mathis Albert yang berusia 17 tahun, yang menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah USMNT. Dengan para pemimpin kunci Gio Reyna, Tyler Adams, dan Sergiño Dest membimbing inti pemain muda yang energik, Amerika membawa kepercayaan diri tinggi ke derby ini.

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Jendela uji coba El Tri tanpa kekalahan di bawah Márquez

Meksiko bertolak ke Arizona setelah melewati jendela internasional September yang tangguh. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Kolombia, Meksiko kembali meraih hasil imbang 1-1 melawan Peru di Red Bull Arena. Setelah tertinggal pada babak pertama, bek Víctor Guzmán menyamakan skor pada menit ke-49 untuk menjaga laju tak terkalahkan Meksiko. Pelatih kepala Rafael Márquez memanfaatkan jendela ini untuk mengintegrasikan talenta dinamis seperti Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo, dan Santiago Giménez saat Meksiko berusaha merebut kembali hak membanggakan diri dalam rivalitas ini.

Duel di State Farm Stadium: Transisi muda vs kontrol lini tengah

Pertandingan antara Amerika Serikat dan Meksiko selalu menghadirkan atmosfer intens dan daya saing tinggi. USMNT akan mengandalkan permainan transisi cepat melalui Gio Reyna, Julian Hall, dan Malik Tillman untuk mengeksploitasi ruang di wilayah Meksiko. Sementara itu, Meksiko akan berupaya mengontrol tempo lewat keterhubungan lini tengah Orbelín Pineda, Luis Chávez, dan Álvaro Fidalgo sambil mencari penyerang Santiago Giménez di dalam area penalti. Dengan gengsi lokal dan momentum dipertaruhkan, bentrokan ini menjanjikan drama menarik sejak peluit awal.

Berita tim & skuad

Saat ini belum ada berita tim yang dikonfirmasi untuk Amerika Serikat jelang pertandingan ini. Informasi lengkap mengenai cedera, skorsing, dan susunan pemain akan diperbarui mendekati kick-off setelah dikonfirmasi oleh staf pelatih.

Meksiko juga belum memiliki detail skuad yang dikonfirmasi pada tahap ini. Pembaruan soal ketersediaan pemain dan rencana pemilihan Javier Aguirre akan ditambahkan saat sudah tersedia.

Performa

USMNT menatap pertandingan ini setelah memenangi tiga dari lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Peru dalam laga uji coba, dan mereka juga mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 serta Australia 2-0 di Piala Dunia. Dua kekalahan dalam rangkaian itu terjadi saat melawan Belgia (1-4) dan Turki (kalah 2-3 di fase grup). Dalam lima pertandingan tersebut, Amerika Serikat mencetak 11 gol dan kebobolan 10 gol.

Meksiko memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Kolombia dalam laga uji coba, dan sebelumnya mereka mengalahkan Ekuador 2-0 serta Ceko 3-0 di Piala Dunia. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu adalah kekalahan 3-2 dari Inggris di babak 16 besar. Meksiko mencetak tujuh gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Meksiko unggul dalam pertemuan terbaru antara kedua tim ini, yakni kemenangan 2-1 atas Amerika Serikat di Piala Emas CONCACAF 2025. Namun, hasil itu menjadi semacam pengecualian dalam sejarah belakangan ini, karena USMNT mendominasi rangkaian yang lebih luas dengan memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir, termasuk kemenangan 2-0 dalam laga CONCACAF Nations League 2024 dan kemenangan 3-0 di kompetisi yang sama pada 2023. Kemenangan Meksiko lainnya datang dalam laga uji coba 2024. Rangkaian ini berlangsung sangat sengit, tetapi keseimbangan kekuatan jelas telah bergeser ke arah Amerika Serikat dalam pertandingan kompetitif.