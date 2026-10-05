Pratinjau laga persahabatan internasional Argentina vs Benin: Semua yang perlu Anda ketahui

Argentina vs Benin: Detail pertandingan

Friendlies - Pekan 1 6 Okt 2026 - 19.00

Argentina dan Benin akan kick-off pada 7 Oktober 2026 pukul 01.00 SAST (6 Oktober 2026 pukul 16.00 ART / 20.00 BST / 15.00 EST).

Finalis Piala Dunia 2026 menjamu Cheetahs

Argentina kembali ke Estadio Mâs Monumental untuk menjamu wakil Afrika Barat, Benin, dalam laga ekshibisi internasional musim gugur. Setelah baru saja mencapai final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dan melanjutkan penyempurnaan taktik mereka usai jeda internasional yang kuat, skuad Lionel Scaloni berupaya kembali menyajikan penampilan dominan bagi para pendukung tuan rumah. Bagi Benin asuhan Gernot Rohr, perjalanan ke Amerika Selatan untuk menghadapi salah satu kekuatan elite sepakbola internasional menjadi ujian yang sangat berharga bagi disiplin dan ketahanan lini pertahanan mereka.

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Argentina memasuki Rabu pagi dengan kepercayaan diri yang meluap setelah merangkai dua penampilan dominan secara beruntun. Setelah menang 4-0 atas Bolivia pada 1 Oktober, tim asuhan Scaloni membukukan kemenangan menakjubkan 7-0 atas Burkina Faso pada 4 Oktober. Lautaro Martínez membuka skor sebelum talenta muda Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono, dan Giuliano Simeone sama-sama mencetak gol. Menampilkan rotasi serangan dan pressing tanpa henti, tuan rumah membawa momentum luar biasa menuju pertandingan hari Rabu.

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Benin bertolak ke Argentina dengan dorongan moral setelah kemenangan kandang penting 2-1 atas Mauritania dalam laga kualifikasi Grup F Piala Afrika 2027 pada 29 September. Tim asuhan Gernot Rohr menunjukkan struktur yang kuat dan penyelesaian akhir yang klinis untuk mengamankan tiga poin penuh. Menghadapi lawan kelas dunia di kandang lawan akan menuntut konsentrasi maksimal dari para pemimpin kunci Marcel Dandjinou, Steve Mounié, dan Jodel Dossou saat Benin berusaha membatasi ruang sentral dan mengancam lewat bola mati.

Duel monumental di Estadio Mâs

Mesin kreativitas Argentina, yang digerakkan oleh Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, dan playmaker muda Franco Mastantuono, akan berusaha mengendalikan penguasaan bola dan mengisolasi full-back Benin. Sementara itu, Benin akan menerapkan blok rendah hingga menengah yang disiplin untuk meredam tekanan, dengan mengandalkan serangan sayap cepat lewat Andreas Hountondji untuk menangkap garis pertahanan tinggi Argentina. Dengan fans lokal yang antusias merayakan para bintang mereka, duel hari Rabu menjanjikan tontonan menarik di Buenos Aires.

Kabar tim & skuad

Belum ada kabar tim terkonfirmasi yang tersedia untuk Argentina menjelang laga persahabatan melawan Benin. Pembaruan mengenai susunan pemain perkiraan, cedera, dan skorsing akan ditambahkan mendekati kick-off.

Detail skuad Benin, termasuk potensi masalah cedera atau skorsing, belum dikonfirmasi pada tahap ini. Informasi lebih lanjut akan diberikan saat sudah tersedia.

Performa

Argentina datang dengan performa luar biasa, setelah memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka dan kalah satu kali. Penampilan terbaru mereka menghasilkan pembantaian 7-0 atas Burkina Faso, dan mereka juga mengalahkan Bolivia 4-0 dalam laga persahabatan sebelumnya. Hanya dari dua laga persahabatan itu saja mereka mencetak 11 gol tanpa balas. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini datang saat melawan Spanyol di Piala Dunia, kekalahan 1-0, meski mereka juga mengalahkan Inggris 2-1 dan Swiss 3-1 dalam periode turnamen tersebut.

Catatan terkini Benin lebih beragam, dengan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga terakhir mereka. Mereka mengalahkan Mauritania 2-1 dalam pertandingan terbaru dan bermain imbang 1-1 dengan Burkina Faso di kualifikasi Piala Afrika. Hasil terberat mereka dalam rangkaian ini adalah kekalahan 5-1 dari Togo dalam laga persahabatan pada awal tahun.

Rekor pertemuan

Tidak ada data head-to-head antara Argentina dan Benin yang tersedia dari pertemuan-pertemuan terbaru. Karena itu, pertandingan ini memiliki konteks historis yang terbatas untuk dijadikan acuan menjelang kick-off.