Pratinjau Jerman vs Serbia di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

UEFA Nations League A - Pekan 3 1 Okt 2026 - 14.45 Allianz Arena

Jerman vs Serbia dimulai pada 1 Oktober 2026 pukul 14.45 EST dan 18.45 GMT.

Klopp masih belum meraih kemenangan perdana

Jürgen Klopp akan berharap percobaan ketiga menjadi yang berhasil saat timnya menghadapi Serbia di Allianz Arena, Munich.

Jerman memulai dengan lambat

Klopp gagal meraih kemenangan pada debutnya sebagai pelatih Jerman di Amsterdam setelah gol telat Belanda memaksakan hasil imbang 1-1. Jerman kemudian kalah dari Yunani di Augsburg pada Minggu lalu. Diperkirakan akan ada perubahan besar pada tim dengan Kai Havertz kembali ke klubnya, Arsenal, setelah mengalami cedera. Bintang Barcelona Karim Adeyemi, Kevin Schade dari Brentford, dan Felix Nmecha dari Borussia Dortmund diperkirakan semuanya akan menjadi starter di sini.

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Serbia sedang kesulitan dan menghadapi ancaman degradasi

Serbia berada di dasar Grup A2 setelah kalah kandang dari Yunani dan n Belanda.

Skenario Nations League

Dua tim teratas dari setiap grup di Liga A lolos ke perempat final. Dua negara terbawah menghadapi ancaman degradasi ke Liga B atau play-off untuk bertahan.

Wajah-wajah familiar

Bintang Serbia Luka Jovic dan Filip Kostic sama-sama memiliki pengalaman bermain yang besar di Bundesliga dan akan menikmati kesempatan untuk berhadapan dengan sejumlah nama yang mereka kenal baik. Kostic yang kini berusia 33 tahun dan bermain di sisi kiri, sekarang membela klub Eredivisie Belanda PSV, tampil gemilang untuk Eintracht Frankfurt antara 2019 dan 2022, menjadi jantung kreativitas tim yang menjuarai Liga Europa pada 2022.

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Berita tim & skuad

Jerman menghadapi laga ini tanpa dua pemain menyerang mereka yang paling berpengaruh. Jamal Musiala mundur dari skuad sebelum laga melawan Belanda dan belum pulih, sementara Kai Havertz mengalami dugaan cedera hamstring dalam pertandingan tersebut dan juga telah dipastikan absen. Florian Wirtz dan Jonathan Burkardt dipanggil ke dalam skuad sebagai pelapis, meski belum ada susunan pemain inti yang dikonfirmasi. Pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan tersedia mendekati kick-off.

Untuk Serbia, pelatih Veljko Paunovic belum mengonfirmasi masalah cedera atau skorsing jelang perjalanan ke Munich. Saat ini belum ada data perkiraan susunan pemain, dan kabar tim akan diperbarui saat informasi tersedia.

Performa

Jerman meraih satu poin dari dua pertandingan kompetitif terakhir mereka, bermain imbang 1-1 melawan Belanda sebelum kalah 1-0 dari Yunani. Dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mereka mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Rangkaian itu mencakup tersingkir dari Piala Dunia saat menghadapi Paraguay dan Ekuador, dengan satu-satunya kemenangan diraih atas Pantai Gading. Jerman mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam lima laga tersebut, dan kini mereka menelan dua kekalahan beruntun menjelang pertandingan ini.

Serbia kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Belanda di Nations League, setelah sebelumnya kalah 2-1 dari Yunani di kompetisi yang sama. Sebelum itu, mereka dikalahkan Meksiko 5-1 dan Cabo Verde 3-0 dalam laga persahabatan. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian ini didapat saat melawan Arab Saudi, dengan skor 2-1 pada Maret. Serbia mencetak lima gol dan kebobolan sebelas gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir imbang 1-1, dalam laga persahabatan yang dimainkan di Jerman pada Maret 2019. Sebelumnya, Serbia mengalahkan Jerman 1-0 pada fase grup Piala Dunia 2010, salah satu hasil yang lebih menonjol dalam sejarah terbaru pertandingan ini. Dari empat pertemuan yang tercatat, Jerman membukukan dua kemenangan berbanding satu milik Serbia, dengan satu hasil imbang. Jerman mencetak empat gol dalam laga-laga tersebut dan kebobolan tiga gol.

Klasemen

Grp. 2 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Greece GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 M M 2 Netherlands NED 2 1 1 0 3 2 +1 4 M S 3 Germany GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 K S 4 Serbia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 K K Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi

Jerman berada di posisi ketiga UEFA Nations League A Grup 2, satu tingkat di atas Serbia yang ada di dasar klasemen. Kedua tim sama-sama belum meraih kemenangan dalam dua matchday, yang berarti laga ini memiliki implikasi langsung terhadap siapa yang masih realistis bisa bersaing di puncak grup.