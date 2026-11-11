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Pratinjau Italia vs Prancis di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Italy vs France
Italy
France
UEFA Nations League A
Z. Zidane
D. Doue
A. Cisse

Pratinjau lengkap laga Italia vs Prancis di UEFA Nations League A. Kami membahas taktik, kabar tim, performa, dan banyak lagi.

Pratinjau Italia vs Prancis di Liga Negara UEFA A

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UEFA Nations League A - Pekan 5
San Siro

Italia dan Prancis bertemu di San Siro, Milan, pada Kamis, 12 November, dalam laga Grup 1 Liga Negara UEFA A yang mempertaruhkan banyak hal. Sepak mula dijadwalkan pukul 15.45 EST dan 19.45 GMT.

Prancis bertandang ke Italia untuk menghadapi tim yang terus berkembang

Prancis datang sebagai pemuncak grup dengan performa apik. Tim asuhan Zinedine Zidane belum terkalahkan dalam empat pertandingan Liga Negara UEFA sejauh ini. Kedua tim bermain imbang 1-1 pada pertemuan sebelumnya pada Oktober, sehingga persaingan di grup masih terbuka lebar menjelang pekan pertandingan kedua terakhir ini.

Zidane telah membangun sesuatu yang nyata sejak mengambil alih setelah Piala Dunia. Penyerang PSG Desire Doue muncul sebagai salah satu sumber kreativitas utamanya. Pelatih Prancis itu secara terbuka membandingkan semangat belajar pemain muda tersebut dengan semangatnya sendiri saat masih bermain. Warren Zaire-Emery juga kembali masuk skuad setelah cedera, meski posisi yang paling cocok baginya masih menjadi perdebatan antara Zidane dan pelatih PSG Luis Enrique.

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Cisse siap menjadi andalan Italia berkat performa apik bersama AC Milan

Italia berada di posisi kedua grup dan telah memenangi empat dari enam pertandingan terakhirnya di bawah Roberto Mancini. Alphadjo Cisse dari AC Milan sedang tampil tajam di Serie A dengan delapan gol musim ini dan berpeluang menjadi starter dalam laga ini. Bek sayap Chelsea Marco Palestra dan pengatur serangan Como Mattia Liberali juga menjadi pilihan muda yang menjanjikan bagi pelatih berpengalaman itu, sementara Italia berupaya melupakan kekecewaan di turnamen-turnamen besar.

Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Statistik penting & kabar cedera

  • Italia mencetak gol dalam masing-masing dari sembilan pertemuan terakhirnya dengan Prancis.
  • Italia tak terkalahkan dalam tiga pertandingan Liga Negara UEFA, dengan mencetak delapan gol dalam rentang tersebut.
  • Prancis mencatatkan nirbobol dalam kedua laga tandangnya di Liga Negara UEFA musim ini.
  • Italia sudah dipastikan tanpa Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori, dan Moise Kean sebelum bek Roma Gianluca Mancini mundur akibat cedera.
  • Prancis tanpa William Saliba dan Ousmane Dembele.
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Perkiraan susunan pemain

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, S. Esposito.

Prancis (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappe.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Italy vs France

Manajer

  • R. Mancini
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