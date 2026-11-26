Inter vs Genoa: Detail pertandingan

Serie A - Pekan 13 28 Nov 2026 - 14.45 Giuseppe Meazza

Serangan tajam Inter uji momentum empat kemenangan Genoa dalam lima laga

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Laga di Milan pada Sabtu malam mempertemukan tim dengan serangan paling produktif di Serie A dan salah satu tim yang sedang dalam performa terbaik di liga. Inter Milan asuhan Cristian Chivu berada di peringkat ketiga dengan 29 poin setelah mencetak 32 gol, terbanyak di liga, dalam 12 pertandingan pertama mereka. Inter juga datang dengan modal kemenangan pada tengah pekan setelah gol Petar Sučić dan kapten Lautaro Martínez yang kembali tampil membawa mereka menang 2-0 atas VfB Stuttgart di Liga Champions UEFA pada Rabu.

Sebelum mencatatkan nirbobol di kompetisi Eropa itu, Inter melewati laga penuh gejolak dengan delapan gol di Bergamo pada Minggu lalu, ketika mereka bermain imbang 4-4 dengan Atalanta di Serie A.

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Lawan mereka adalah Genoa asuhan Daniele De Rossi yang kembali bangkit. Empat kemenangan dalam lima laga liga terakhir mengangkat Genoa ke peringkat ke-10 dengan 16 poin. Setelah dua gol Milutin Osmajić pada babak pertama memastikan kemenangan tandang 2-0 atas Sassuolo pada Minggu, dengan dukungan tujuh penyelamatan Justin Bijlow, Genoa bertandang ke Lombardy untuk mengakhiri catatan buruk mereka: hanya satu gol dalam sepuluh lawatan terakhir ke San Siro di Serie A.

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