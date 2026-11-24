Pratinjau Galatasaray vs Aston Villa di Liga Champions

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 12.45 Rams Global Stadyumu

Aston Villa bertandang ke Istanbul pada Selasa untuk menghadapi Galatasaray di Rams Global Stadyumu dalam laga fase liga Liga Champions. Pertandingan dimulai pukul 13.45 EST atau 17.45 GMT.

Galatasaray menjadi ujian berat bagi Villa yang sedang tersendat

Juara Turki itu datang dengan performa apik. Tim asuhan Okan Buruk mengalahkan Samsunspor 2-1 pada Sabtu dan memenangi lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, termasuk kemenangan 2-0 atas VfB Stuttgart di ajang ini. Mereka juga meraih enam kemenangan beruntun di liga domestik. Namun, Galatasaray masih tertahan di peringkat ke-18 fase liga Liga Champions, meski hanya terpaut tiga poin dari Villa yang berada di posisi keenam. Dengan Victor Osimhen dan Rafa Leao absen karena cedera, Aleksey Batrakov menjadi pemain yang patut diperhatikan. Ia telah mencetak empat gol di Liga Champions musim ini, tiga di antaranya di RAMS Park.

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Villa sedang melalui periode sulit

Villa datang dengan momentum yang lebih lemah. Tim asuhan Unai Emery bermain imbang 0-0 melawan Sunderland pada Sabtu dan menempati peringkat ke-10 Liga Primer, sementara kekalahan 3-0 dari Barcelona awal bulan ini membuat mereka harus mengejar ketertinggalan di kompetisi Eropa. Secara keseluruhan, tim Emery belum menang dalam lima pertandingan terakhir. Mereka juga perlu kembali tajam setelah gagal mencetak gol dalam tiga dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

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Statistik penting & kabar cedera

Rafael Leao, Victor Osimhen, dan Roland Sallai semuanya cedera di kubu tuan rumah.

Galatasaray selalu mencetak gol pembuka dalam keempat pertandingan fase liga Liga Champions mereka musim ini.

Sepuluh pertandingan terakhir Aston Villa di Liga Champions menghasilkan rata-rata 4,1 gol per laga.

Tim-tim Inggris gagal menang dalam sembilan dari 10 kunjungan terakhir mereka ke markas Galatasaray, dengan enam kekalahan dan tiga hasil imbang.

Prediksi susunan pemain

Galatasaray (4231): Cakir; Singo, Sanchez, Bardakci, Elmali; Torreira, Lemina; Akgun, Batrakov, Yilmaz; Gul.

Villa (4231): Suzuki; Bogarde, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Buendia, Manzambi; Jackson.

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