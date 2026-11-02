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de Kuip
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Pratinjau Feyenoord vs Inter di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Feyenoord vs Inter
Feyenoord
Inter
Champions League

Pratinjau lengkap laga Feyenoord vs Inter di Liga Champions. Kami membahas taktik, kabar tim, performa terkini, dan lainnya.

Pratinjau pertandingan Feyenoord vs Inter di Liga Champions

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Champions League - Pekan 4
de Kuip

Inter bertandang ke Rotterdam untuk menjalani pertandingan Liga Champions di De Kuip pada Selasa, 3 November. Sepak mula dijadwalkan pukul 16.00 EST atau 20.00 GMT.

Inter perlu bangkit setelah akhir pekan yang buruk

Inter tergeser dari puncak klasemen Serie A setelah kalah telak 3-1 dari Milan dalam Derby della Madonnina. Sebagai runner-up Liga Champions pada 2023 dan 2025, Inter mengawali kiprah mereka di kompetisi musim ini dengan buruk, hanya meraih tiga poin dari tiga pertandingan. Kekalahan dari Real Madrid dan Club Brugge membuat mereka mengalami awal yang terburuk, tetapi tim asuhan Christian Chivu meraih kemenangan tipis 1-0 atas Shakhtar pada pertandingan terakhir untuk mulai membangun momentum.

FC Internazionale Milano v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Pertandingan Feyenoord menjanjikan banyak gol

Feyenoord belum menang dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan catatan dua hasil imbang di Eredivisie dan kekalahan dari Real Betis di Liga Champions. Setelah kalah telak dari Barcelona dan menang 3-2 atas Como di kandang, kita tahu bahwa apa pun bisa terjadi saat tim asuhan Gio van Bronckhorst tampil di kompetisi ini. Sembilan dari 13 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi menghasilkan total lebih dari 3,5 gol, sehingga laga Feyenoord benar-benar menawarkan tontonan yang menghibur.

Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Statistik penting & kabar cedera

  • Feyenoord harus bermain tanpa Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, dan Thomas Beelen yang telah lama absen.
  • Inter masih tanpa kapten Lautaro Martinez, yang mengalami cedera saat menghadapi Club Brugge pada pertandingan sebelumnya di kompetisi ini.
  • Inter juga tanpa Curtis Jones, John Stones, dan Benjamin Pavard. Sementara itu, Alessandro Bastoni menjalani skorsing.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Feyenoord vs Inter

4-3-3
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Feyenoord
FEY
Formasi
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Inter
INT
3-5-2
T. ErnstT. ErnstJ. LopezJ. LopezT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadM. MarmolM. MarmolC. VanhoutteC. VanhoutteO. TarghallineO. TarghallineG. ZechielG. ZechielL. ValenteL. ValenteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaN. FerriN. FerriJ. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckC. AugustoC. AugustoN. BarellaN. BarellaH. MkhitaryanH. MkhitaryanP. ZielinskiP. ZielinskiA. DioufA. DioufF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. Esposito
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Inter
INT
4-3-3
Feyenoord

Susunan Pemain Utama

Inter

Manajer

  • G. van Bronckhorst
  • C. Chivu

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