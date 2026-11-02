Pratinjau pertandingan Feyenoord vs Inter di Liga Champions

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 15.00 de Kuip

Inter bertandang ke Rotterdam untuk menjalani pertandingan Liga Champions di De Kuip pada Selasa, 3 November. Sepak mula dijadwalkan pukul 16.00 EST atau 20.00 GMT.

Inter perlu bangkit setelah akhir pekan yang buruk

Inter tergeser dari puncak klasemen Serie A setelah kalah telak 3-1 dari Milan dalam Derby della Madonnina. Sebagai runner-up Liga Champions pada 2023 dan 2025, Inter mengawali kiprah mereka di kompetisi musim ini dengan buruk, hanya meraih tiga poin dari tiga pertandingan. Kekalahan dari Real Madrid dan Club Brugge membuat mereka mengalami awal yang terburuk, tetapi tim asuhan Christian Chivu meraih kemenangan tipis 1-0 atas Shakhtar pada pertandingan terakhir untuk mulai membangun momentum.

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Pertandingan Feyenoord menjanjikan banyak gol

Feyenoord belum menang dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan catatan dua hasil imbang di Eredivisie dan kekalahan dari Real Betis di Liga Champions. Setelah kalah telak dari Barcelona dan menang 3-2 atas Como di kandang, kita tahu bahwa apa pun bisa terjadi saat tim asuhan Gio van Bronckhorst tampil di kompetisi ini. Sembilan dari 13 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi menghasilkan total lebih dari 3,5 gol, sehingga laga Feyenoord benar-benar menawarkan tontonan yang menghibur.

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Statistik penting & kabar cedera

Feyenoord harus bermain tanpa Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, dan Thomas Beelen yang telah lama absen.

Inter masih tanpa kapten Lautaro Martinez, yang mengalami cedera saat menghadapi Club Brugge pada pertandingan sebelumnya di kompetisi ini.

Inter juga tanpa Curtis Jones, John Stones, dan Benjamin Pavard. Sementara itu, Alessandro Bastoni menjalani skorsing.

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