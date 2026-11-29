Pratinjau Everton vs Liverpool di Liga Primer

Premier League - Pekan 12 29 Nov 2026 - 07.00 Hill Dickinson Stadium

Derbi Merseyside kembali digelar pada Minggu, 29 November, saat Everton menjamu Liverpool di Hill Dickinson Stadium dalam lanjutan Liga Primer. Sepak mula dijadwalkan pukul 12.00 GMT.

Everton butuh Derbi Merseyside untuk membangkitkan kiprah mereka

Tim asuhan David Moyes datang dalam kondisi buruk setelah kalah 4-0 dari Brentford pada Senin. Hasil itu mengakhiri rentetan tiga kemenangan beruntun dan membuat Everton berada di peringkat kesembilan klasemen.

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Liverpool bersiap dengan sempurna setelah menghajar Brugge dan United

Liverpool datang dengan momentum yang jauh lebih baik. Tim asuhan Andoni Iraola mengalahkan Manchester United 4-0 di Anfield Minggu lalu, lalu menang 3-0 atas Club Brugge di Liga Champions pada Rabu.

Alexander Isak mencetak dua gol di Bruges, sementara Florian Wirtz menambah satu gol lewat tembakan jarak jauh. Liverpool menempati peringkat keempat di liga dan memiliki performa terkini yang lebih baik menjelang laga ini.

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Everton akan mendapat dukungan publik tuan rumah dan memiliki kenangan dari derbi April, ketika Liverpool menang 2-1 dalam pertemuan pertama di stadion baru tersebut. Moyes menginginkan respons cepat setelah kekalahan dari Brentford.

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