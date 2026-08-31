Pratinjau Championship Swansea City vs Wrexham: Semua yang perlu Anda ketahui

Swansea City vs Wrexham: Detail pertandingan

Championship - Pekan 5 5 Sep 2026 - 15.00 Swansea.com Stadium

Swansea City dan Wrexham akan kick-off pada 5 September 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Derby sesama tim Wales berisiko tinggi di Swansea

Swansea City kembali ke kandang untuk menjamu rivalnya, Wrexham, di Swansea.com Stadium pada pekan ke-5 EFL Championship. Mengawali kampanye liga mereka tanpa kekalahan, The Swans berupaya mempertahankan kandang mereka dan menjaga momentum awal di papan atas klasemen. Bagi Wrexham, lawatan berat ke South Wales menjadi ujian besar saat mereka memburu kemenangan liga pertama pada musim 2026/27.

Getty Images

Lonjakan The Swans pada Matchday 3: Hujan tiga gol di Pride Park

Swansea City menatap Sabtu dengan penuh kepercayaan diri setelah meraih kemenangan tandang 3-0 yang meyakinkan atas Derby County pada Matchday 3 (29 Agustus). Joseph Opoku langsung memberi warna laga dengan gol pada menit ke-2, disusul gol Eom Ji-sung tepat sebelum turun minum. Ronald menyempurnakan penampilan itu pada masa injury time untuk melengkapi kemenangan telak. Hasil tersebut melanjutkan kemenangan 2-1 pada laga pembuka melawan Stoke City dan hasil imbang tanpa gol kontra Sheffield United, yang membuat Swansea mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan liga.Pratinjau pertandingan komprehensif Swansea City vs Wrexham di EFL Championship. Kami mengulas hasil Matchday 3, performa terkini, dan alur cerita utama jelang derby Wales Sabtu malam ini di Swansea.com Stadium.

Getty Images

Kekecewaan The Red Dragons di Matchday 3: Patah hati di akhir laga melawan Birmingham

Wrexham bertandang ke selatan dengan misi penebusan setelah menelan kekalahan 2-1 di kandang dari Birmingham City pada Matchday 3 (28 Agustus). Callum Doyle menjebol gawang lawan pada menit ke-54 untuk membawa Wrexham kembali ke dalam pertandingan, tetapi dua gol Phil Neumann dari Birmingham pada babak kedua terbukti menentukan. Setelah mencatat dua hasil imbang beruntun 1-1 melawan Cardiff City dan Watford untuk memulai kampanye, Wrexham kini mengoleksi dua poin dan sedang mencari ketajaman bertahan untuk menghentikan lini depan Swansea yang cair.

Harga diri derby dan poin awal yang vital

Laga derby antara rival-rival Wales selalu menghadirkan duel fisik yang intens dan transisi cepat di lapangan. Trio penyerang Swansea, Opoku, Eom, dan Ronald, akan menguji lini belakang Wrexham lewat keunggulan jumlah di area tengah, sementara Wrexham akan mengandalkan permainan target dari Kieffer Moore dan Nathan Broadhead untuk memicu serangan balik. Dengan gengsi lokal dan posisi di klasemen yang dipertaruhkan, duel Sabtu ini menjanjikan drama tinggi sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Swansea City dilatih Vitor Matos. Belum ada informasi cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk tim tuan rumah pada tahap ini, dan belum ada susunan pemain perkiraan yang dirilis. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off.

Wrexham dilatih Phil Parkinson. Demikian pula, belum ada detail cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk tim tamu, dan belum ada susunan pemain perkiraan yang diberikan. Kembali lagi untuk kabar tim terbaru seiring pertandingan ini semakin dekat.

Performa

Swansea City mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 di Championship saat bertandang ke markas Derby County pada 29 Agustus, setelah hasil imbang tanpa gol melawan Sheffield United pada 22 Agustus. Swansea juga mengalahkan Stoke City 2-1 di kandang lawan pada 15 Agustus. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu datang saat melawan Birmingham City di Carabao Cup. Dalam lima pertandingan tersebut, Swansea mencetak enam gol dan kebobolan dua gol.

Wrexham menelan tiga kekalahan, satu hasil imbang, dan belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 di kandang dari Birmingham City di Championship pada 28 Agustus. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Watford pada 22 Agustus dan 1-1 kontra Cardiff City pada 17 Agustus. Wrexham kebobolan dalam masing-masing dari empat pertandingan terakhir mereka dan masih belum meraih kemenangan dalam laga kompetitif musim ini.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 13 Maret 2026, ketika Wrexham mengalahkan Swansea City 2-0 dalam laga Championship. Sebelumnya, Swansea menang 2-1 di kandang pada pertemuan sebelumnya pada 19 Desember 2025. Dalam dua pertemuan kompetitif terbaru, masing-masing tim mengantongi satu kemenangan. Kedua tim juga pernah bertemu di divisi yang lebih rendah, dengan pertemuan-pertemuan lebih awal di League Two dan League One yang tersebar pada awal 2000-an.