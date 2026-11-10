Pratinjau Ceko vs Spanyol di UEFA Nations League A: Semua yang perlu diketahui

Pratinjau Ceko vs Spanyol di Liga A UEFA Nations League

UEFA Nations League A - Pekan 5 12 Nov 2026 - 14.45 epet Arena

Spanyol bertandang ke Praha untuk menghadapi Ceko di Epet Arena pada Kamis, 12 November, dalam putaran kedua terakhir pertandingan Grup 3 UEFA Nations League. Sang juara Piala Dunia datang sebagai pemuncak grup dan sudah memastikan tempat di perempat-final, sementara Ceko terpuruk di dasar klasemen tanpa satu poin pun.

Ceko di ambang tersingkir

Ceko menjalani kiprah yang sulit di UEFA Nations League setelah kalah dalam empat pertandingan pembuka. Hasil lima laga terakhir mereka di semua kompetisi juga suram: lima kekalahan beruntun, termasuk kekalahan 0-3 dari Inggris dan 1-3 dari Spanyol pada fase grup yang sama.

Getty Images

Spanyol sang juara dunia terus melaju

Sebaliknya, Spanyol tampil konsisten. Tim asuhan Luis de la Fuente memenangi kelima pertandingan terakhirnya, termasuk kemenangan 1-0 atas Argentina di final Piala Dunia pada musim panas. Pemain serbabisa Arsenal, Mikel Merino, mencetak tiga gol dalam dua penampilan terakhirnya bersama Spanyol, termasuk dua gol penentu kemenangan setelah masuk sebagai pemain pengganti saat menghadapi Kroasia pada laga terakhir.

Getty Images

Statistik penting dan kabar cedera

Robin Hranáč, Pavel Šulc, Ondřej Lingr, Ondřej Kričfaluši, Michal Sácek, dan Adam Karabec tidak bisa membela tuan rumah karena cedera. Michal Sadilek menjalani skorsing.

Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal akan absen dalam lawatan ke Praha ini. Keduanya diperkirakan bergabung dengan skuad belakangan untuk menghadapi Inggris pada Minggu di ibu kota Spanyol.

Spanyol mencetak gol setelah menit ke-85 dalam masing-masing dari tiga pertandingan terakhirnya.

Spanyol tidak terkalahkan dalam 42 pertandingan setelah 90 menit (33 kemenangan, 9 hasil imbang).

Perkiraan susunan pemain

Ceko (4231): Kinsky; Coufal, Chaloupek, Krejci, Slama; Kral, Soucek; Cerv, Ambros, Danek; Hlozek.

Spanyol (4231): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Ruiz; N Williams, Fermin, Baena; Torres.

Kabar tim dan skuad