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UEFA Nations League A
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Koning Boudewijnstadion
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Pratinjau Belgia vs Italia di UEFA Nations League A: Semua yang perlu diketahui

Belgium vs Italy
Belgium
Italy
UEFA Nations League A
K. De Bruyne

Semua yang perlu diketahui jelang laga Belgia vs Italia di Liga A UEFA Nations League yang berlangsung secara langsung.

Pratinjau laga Belgia vs Italia di UEFA Nations League A

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UEFA Nations League A - Pekan 6
Koning Boudewijnstadion

Belgia menjamu Italia di Koning Boudewijnstadion, Brussels, pada Minggu, 15 November, dalam laga Grup 1 UEFA Nations League A yang berpengaruh terhadap peluang kedua tim lolos ke perempat-final. Sepak mula dijadwalkan pukul 15.45 EST atau 19.45 GMT.

Belgia di posisi ketiga setelah tampil tidak konsisten

Belgia memasuki laga ini di posisi ketiga grup setelah tampil tidak konsisten sepanjang kompetisi. Namun, tim asuhan Mark van Bommel bangkit dari kekalahan 4-1 dari Prancis dengan menundukkan Turki 2-1 untuk menjaga peluang, berkat gol Kevin De Bruyne dan Charles de Ketelaere pada babak pertama.

SOCCER NATIONS LEAGUE TURKEY VS RED DEVILSGetty Images

Italia menunjukkan peningkatan di bawah Mancini

Italia tiba di Brussels dengan menempati posisi kedua dan dalam suasana positif setelah meraih kemenangan 3-1 atas Turki dan Prancis. Penyerang Inter Milan Pio Esposito mencetak dua gol saat menghadapi Prancis, melanjutkan ketajamannya setelah mencetak gol ke gawang Turki.

Mancini memanfaatkan periode pertandingan ini untuk memberi kesempatan kepada sejumlah talenta muda menjanjikan, termasuk Marco Palestra dari Chelsea dan pengatur serangan Como Mattia Liberali, seiring upaya pelatih Italia itu mempersiapkan masa depan.

Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images

Statistik penting dan kabar cedera

  • Jeremy Doku kembali dari cedera untuk menambah pilihan Belgia di lini serang.
  • Pemain muda AC Milan berusia 20 tahun, Alphadjo Cisse, telah mencetak delapan gol di Serie A musim ini dan berupaya mendapatkan menit bermain pertamanya bersama timnas senior.
  • Belgia mencatatkan lima laga tanpa kebobolan dalam tujuh pertandingan kandang terakhirnya.
  • Italia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke fase gugur.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Belgium vs Italy

Manajer

  • M. van Bommel

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