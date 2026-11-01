Pratinjau pertandingan Athletic Bilbao vs Real Sociedad

LaLiga - Pekan 11 1 Nov 2026 - 15.00 San Mames

Bilbao bertemu Sociedad dalam duel sesama tim Basque

Athletic Bilbao dan Real Sociedad sama-sama menunjukkan peningkatan performa belakangan ini, sehingga derby berkualitas tinggi bisa tersaji. Pertandingan di San Mamés akan dimulai pukul 16.00 EST atau 20.00 GMT.

Bilbao asuhan Edin Terzic mengalahkan Prat 6-1 di Copa del Rey setelah menang 4-0 atas Getafe. Dua hasil itu datang pada saat yang tepat setelah mereka gagal menang dalam empat pertandingan liga beruntun. Sementara itu, Sociedad memenangi empat pertandingan LaLiga berturut-turut melawan Valencia, Deportivo La Coruna, Malaga, dan Levante. Mereka juga melibas Lillestrom 6-0 di Liga Europa, sehingga tengah tampil tajam di depan gawang. Mikel Oyarzabal bersinar dalam pertandingan itu dengan tiga assist.

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Statistik penting & kabar cedera

Sociedad tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir melawan Bilbao.

Sepuluh dari 12 pertandingan kompetitif terakhir Sociedad menghasilkan lebih dari 2,5 gol.

Sociedad mencetak 17 gol dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi dan tidak terkalahkan dalam enam pertandingan.

Kabar tim & skuad

Performa

Rekor pertemuan