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Pratinjau Athletic Bilbao vs Real Sociedad di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Athletic Bilbao vs Real Sociedad
Athletic Bilbao
Real Sociedad
LaLiga
M. Oyarzabal

San Mamés menjadi tempat berlangsungnya Derbi Basque pertama musim ini di La Liga. Simak pratinjau lengkap laga Athletic Bilbao kontra Real Sociedad, termasuk kabar tim, analisis taktik, dan lainnya.

Pratinjau pertandingan Athletic Bilbao vs Real Sociedad

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LaLiga - Pekan 11
San Mames

Bilbao bertemu Sociedad dalam duel sesama tim Basque

Athletic Bilbao dan Real Sociedad sama-sama menunjukkan peningkatan performa belakangan ini, sehingga derby berkualitas tinggi bisa tersaji. Pertandingan di San Mamés akan dimulai pukul 16.00 EST atau 20.00 GMT.

Bilbao asuhan Edin Terzic mengalahkan Prat 6-1 di Copa del Rey setelah menang 4-0 atas Getafe. Dua hasil itu datang pada saat yang tepat setelah mereka gagal menang dalam empat pertandingan liga beruntun. Sementara itu, Sociedad memenangi empat pertandingan LaLiga berturut-turut melawan Valencia, Deportivo La Coruna, Malaga, dan Levante. Mereka juga melibas Lillestrom 6-0 di Liga Europa, sehingga tengah tampil tajam di depan gawang. Mikel Oyarzabal bersinar dalam pertandingan itu dengan tiga assist.

Malaga CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Statistik penting & kabar cedera

  • Sociedad tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir melawan Bilbao.
  • Sepuluh dari 12 pertandingan kompetitif terakhir Sociedad menghasilkan lebih dari 2,5 gol.
  • Sociedad mencetak 17 gol dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi dan tidak terkalahkan dalam enam pertandingan.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Athletic Bilbao vs Real Sociedad

4-2-3-1
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Formasi
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
U. SimonU. SimonD. VivianD. VivianY. BerchicheY. BerchicheA. LaporteA. Laporteteam-logoH. RinconB. GerenabarrenaB. GerenabarrenaN. WilliamsN. WilliamsI. WilliamsI. WilliamsA. BerenguerA. BerenguerP. CanalesP. CanalesM. SannadiM. SannadiA. RemiroA. RemiroM. SarrM. SarrS. GomezS. GomezJ. MartinJ. MartinJ. AramburuJ. AramburuJ. GorrotxategiJ. GorrotxategiA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaL. SucicL. SucicG. GuedesG. GuedesC. SolerC. SolerM. OyarzabalM. Oyarzabal
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Athletic Bilbao

Susunan Pemain Utama

Real Sociedad

Manajer

  • E. Terzic
  • P. Matarazzo

Performa

ATH

ATH - Performa

RSO
M0-1
VAL
S0-0
LEV
K3-1
GET
M4-0
AEP
M1-6
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
RSO

RSO - Performa

COR
M3-2
GIL
S1-1
MAL
M2-5
LIL
M0-6
LEV
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rekor pertemuan

Head to Head

Athletic BilbaoSeriReal Sociedad
1
1
3
Club Friendlies
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FT
Copa del Rey
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FT
Copa del Rey
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FT
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FT
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FT
4Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
1110014612+3430
M
K
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
11911228+1428
M
M
M
M
M
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
M
M
M
K
M
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
M
S
K
M
S
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
M
M
M
M
K
6
SevillaSevillaSEV
115331717018
K
M
K
S
K
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
M
K
S
S
S
8
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
K
M
S
K
M
9
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
K
S
M
S
M
10
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
K
S
K
K
S
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
M
K
S
S
M
12
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
K
S
K
S
K
13
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
M
K
K
S
K
14
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
K
M
K
S
K
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
M
K
S
K
K
16
ElcheElcheELC
102441417-310
M
S
S
M
K
17
LevanteLevanteLEV
112451621-510
K
K
M
S
S
18
GetafeGetafeGET
11245616-1010
M
K
S
K
M
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
K
S
S
K
M
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
K
S
K
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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