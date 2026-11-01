Pratinjau pertandingan Athletic Bilbao vs Real Sociedad
Bilbao bertemu Sociedad dalam duel sesama tim Basque
Athletic Bilbao dan Real Sociedad sama-sama menunjukkan peningkatan performa belakangan ini, sehingga derby berkualitas tinggi bisa tersaji. Pertandingan di San Mamés akan dimulai pukul 16.00 EST atau 20.00 GMT.
Bilbao asuhan Edin Terzic mengalahkan Prat 6-1 di Copa del Rey setelah menang 4-0 atas Getafe. Dua hasil itu datang pada saat yang tepat setelah mereka gagal menang dalam empat pertandingan liga beruntun. Sementara itu, Sociedad memenangi empat pertandingan LaLiga berturut-turut melawan Valencia, Deportivo La Coruna, Malaga, dan Levante. Mereka juga melibas Lillestrom 6-0 di Liga Europa, sehingga tengah tampil tajam di depan gawang. Mikel Oyarzabal bersinar dalam pertandingan itu dengan tiga assist.
Statistik penting & kabar cedera
- Sociedad tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir melawan Bilbao.
- Sepuluh dari 12 pertandingan kompetitif terakhir Sociedad menghasilkan lebih dari 2,5 gol.
- Sociedad mencetak 17 gol dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi dan tidak terkalahkan dalam enam pertandingan.
Kabar tim & skuad
Kemungkinan susunan pemain Athletic Bilbao vs Real Sociedad
Susunan Pemain Utama
Manajer
- E. Terzic
- P. Matarazzo
Performa
ATH - Performa
RSO - Performa
Rekor pertemuan
Head to Head
Klasemen
|#
|M
|M
|S
|K
|G
|K
|+/-
|POIN
|Performa
|1
|11
|10
|0
|1
|46
|12
|+34
|30
M
K
M
M
M
|2
|11
|9
|1
|1
|22
|8
|+14
|28
M
M
M
M
M
|3
|10
|8
|0
|2
|25
|10
|+15
|24
M
M
M
K
M
|4
|11
|7
|2
|2
|18
|15
|+3
|23
M
S
K
M
S
|5
|10
|6
|1
|3
|19
|18
|+1
|19
M
M
M
M
K
|6
|11
|5
|3
|3
|17
|17
|0
|18
K
M
K
S
K
|7
|9
|3
|3
|3
|12
|9
|+3
|12
M
K
S
S
S
|8
|11
|3
|3
|5
|15
|15
|0
|12
K
M
S
K
M
|9
|11
|2
|6
|3
|10
|10
|0
|12
K
S
M
S
M
|10
|11
|3
|3
|5
|15
|17
|-2
|12
K
S
K
K
S
|11
|10
|3
|3
|4
|15
|20
|-5
|12
M
K
S
S
M
|12
|10
|2
|5
|3
|13
|13
|0
|11
K
S
K
S
K
|13
|11
|3
|2
|6
|13
|14
|-1
|11
M
K
K
S
K
|14
|10
|3
|2
|5
|10
|20
|-10
|11
K
M
K
S
K
|15
|10
|3
|2
|5
|15
|26
|-11
|11
M
K
S
K
K
|16
|10
|2
|4
|4
|14
|17
|-3
|10
M
S
S
M
K
|17
|11
|2
|4
|5
|16
|21
|-5
|10
K
K
M
S
S
|18
|11
|2
|4
|5
|6
|16
|-10
|10
M
K
S
K
M
|19
|10
|1
|3
|6
|7
|17
|-10
|6
K
S
S
K
M
|20
|11
|0
|5
|6
|8
|21
|-13
|5
K
S
K
S
K