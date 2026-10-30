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Serie A
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San Siro
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Pratinjau AC Milan vs Inter di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

AC Milan vs Inter
AC Milan
Inter
Serie A
M. Thuram
A. Cisse
L. Martinez

Pratinjau lengkap laga Milan kontra Inter di San Siro yang ikonis. Siapa yang akan unggul dalam derbi Serie A ini?

Pratinjau pertandingan Serie A: Milan vs Inter

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Serie A - Pekan 10
San Siro

Derbi Milan vs Inter dimulai pada Sabtu, 31 Oktober, pukul 15.45 EST dan 19.45 GMT.

Italia terpaku menyambut Derbi Milan klasik lainnya

Juara Scudetto, Inter, akan "bertandang" ke markas Milan pada Sabtu dalam edisi terbaru Derby della Madonnina yang melegenda.

Milan mengalami kemunduran pertama di bawah Amorim

Milan kalah 4-2 di kandang dari Bologna pada pertandingan terakhir, kekalahan pertama mereka musim ini di bawah pelatih baru Ruben Amorim. Setelah sembilan pertandingan, mereka sudah tertinggal tujuh poin dari juara bertahan Inter, sehingga hasil buruk dalam laga ini tidak akan diterima oleh ultras Milan. Yang mengkhawatirkan, tim asuhan Amorim juga kalah 3-0 di markas Bournemouth dalam Liga Europa pada 22 Oktober. Pemain muda Alphadjo Cisse mencetak dua gol dalam kekalahan dari Bologna tersebut, sehingga pemain berusia 20 tahun itu kini telah mengoleksi empat gol di Serie A musim ini.

AC Milan v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images

Inter memuncaki klasemen, tetapi hanya unggul tipis

Inter mengawali upaya mempertahankan gelar dengan baik. Mereka memenangi delapan dari sembilan pertandingan dan belum terkalahkan, meski hanya memuncaki klasemen karena unggul atas Lazio dalam jumlah gol yang dicetak. Terbaru, Inter mengalahkan tim juru kunci Venezia berkat dua gol bunuh diri pada menit-menit akhir. Itu jelas bukan penampilan terbaik mereka musim ini, tetapi mereka kembali mengantongi tiga poin. Jika terus melakukannya, gelar ketiga dalam empat tahun berada dalam jangkauan.

Venezia FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Statistik penting & kabar cedera

  • Yang mengejutkan, Milan tak terkalahkan dalam tujuh pertemuan kompetitif melawan rival sengitnya, Inter, termasuk meraih dua kemenangan beruntun di Serie A tanpa kebobolan.
  • Fikayo Tomori menyusul Ruben Loftus-Cheek, Diego Moreira, dan Adrien Rabiot dalam daftar cedera Milan. Inter masih tanpa kapten Lautaro Martínez, yang mengalami masalah pada paha.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain AC Milan vs Inter

4-2-3-1
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Formasi
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
M. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicP. EstupinanP. EstupinanF. TomoriF. TomoriO. HutchinsonO. HutchinsonA. JashariA. JashariA. CisseA. CisseD. BartesaghiD. BartesaghiY. MusahY. MusahG. RamosG. RamosI. ProvedelI. ProvedelY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniC. AugustoC. AugustoP. ZielinskiP. ZielinskiP. SucicP. SucicA. StankovicA. StankovicF. DimarcoF. DimarcoA. DioufA. DioufA. BonnyA. BonnyM. ThuramM. Thuram
Inter crest
Inter
INT
4-2-3-1
AC Milan

Susunan Pemain Utama

Inter

Manajer

  • R. Amorim
  • C. Chivu

Performa

MIL

MIL - Performa

SAL
M0-4
ATA
M3-2
BOU
K3-0
UDI
M0-2
BOL
K2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
INT

INT - Performa

CLB
K3-4
BOL
M1-3
SHK
M1-0
FIO
M2-1
VEN
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan

Head to Head

AC MilanSeriInter
3
2
0
Club Friendlies
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
FT
Serie A
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AC Milan
MIL
1
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Inter
INT
0
FT
Serie A
Inter badge
Inter
INT
0
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AC Milan
MIL
1
FT
Coppa Italia
Inter badge
Inter
INT
0
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
FT
Coppa Italia
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
FT
7Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
InterInterINT
98102510+1525
M
M
M
M
S
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
M
M
M
M
M
3
RomaRomaROM
9630238+1521
M
S
M
S
S
4
ComoComoCOM
9621178+920
M
M
M
S
K
5
AC MilanAC MilanMIL
95311811+718
K
M
M
S
M
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
M
S
M
K
M
7
SSC NapoliSSC NapoliNAP
94231711+614
M
S
K
M
S
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
K
M
K
S
M
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
K
M
M
M
S
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
K
K
K
S
M
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
M
M
K
M
S
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
S
S
K
M
K
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
M
M
K
M
K
14
LecceLecceLEC
93061019-99
K
K
M
K
K
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
K
K
K
S
K
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
K
K
M
K
M
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
S
K
K
K
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
S
K
K
K
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
S
K
K
K
M
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
K
K
M
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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