Pratinjau pertandingan Serie A: Milan vs Inter

Serie A - Pekan 10 31 Okt 2026 - 15.45 San Siro

Derbi Milan vs Inter dimulai pada Sabtu, 31 Oktober, pukul 15.45 EST dan 19.45 GMT.

Italia terpaku menyambut Derbi Milan klasik lainnya

Juara Scudetto, Inter, akan "bertandang" ke markas Milan pada Sabtu dalam edisi terbaru Derby della Madonnina yang melegenda.

Milan mengalami kemunduran pertama di bawah Amorim

Milan kalah 4-2 di kandang dari Bologna pada pertandingan terakhir, kekalahan pertama mereka musim ini di bawah pelatih baru Ruben Amorim. Setelah sembilan pertandingan, mereka sudah tertinggal tujuh poin dari juara bertahan Inter, sehingga hasil buruk dalam laga ini tidak akan diterima oleh ultras Milan. Yang mengkhawatirkan, tim asuhan Amorim juga kalah 3-0 di markas Bournemouth dalam Liga Europa pada 22 Oktober. Pemain muda Alphadjo Cisse mencetak dua gol dalam kekalahan dari Bologna tersebut, sehingga pemain berusia 20 tahun itu kini telah mengoleksi empat gol di Serie A musim ini.

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Inter memuncaki klasemen, tetapi hanya unggul tipis

Inter mengawali upaya mempertahankan gelar dengan baik. Mereka memenangi delapan dari sembilan pertandingan dan belum terkalahkan, meski hanya memuncaki klasemen karena unggul atas Lazio dalam jumlah gol yang dicetak. Terbaru, Inter mengalahkan tim juru kunci Venezia berkat dua gol bunuh diri pada menit-menit akhir. Itu jelas bukan penampilan terbaik mereka musim ini, tetapi mereka kembali mengantongi tiga poin. Jika terus melakukannya, gelar ketiga dalam empat tahun berada dalam jangkauan.

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Statistik penting & kabar cedera

Yang mengejutkan, Milan tak terkalahkan dalam tujuh pertemuan kompetitif melawan rival sengitnya, Inter, termasuk meraih dua kemenangan beruntun di Serie A tanpa kebobolan.

Fikayo Tomori menyusul Ruben Loftus-Cheek, Diego Moreira, dan Adrien Rabiot dalam daftar cedera Milan. Inter masih tanpa kapten Lautaro Martínez, yang mengalami masalah pada paha.

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