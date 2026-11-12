Prancis, Zidane tergila-gila pada Da Cunha dari Como: "Dia punya semua yang saya sukai dari seorang pemain"

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Pelatih timnas Prancis, Zinédine Zidane, kembali mengandalkan Lucas Da Cunha saat menghadapi Italia di Nations League. Di bawah kepemimpinan mantan pelatih Real Madrid itu, kapten Como tersebut mendapat peran sentral yang tak terduga dan kini semakin kokoh. Setelah pemanggilan dan penampilan pertamanya, ia kini menjadi pemain inti, termasuk dalam laga di San Siro.

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Dalam wawancara dengan Téléfoot beberapa waktu lalu, Zidane menjelaskan mengapa pemain Como itu sangat mencerminkan pandangannya tentang sepakbola: "Ia mewujudkan apa yang ingin saya terapkan. Ia memiliki semua yang saya sukai: pemain yang membuat tim bermain, memulai serangan, dan tidak takut membawa bola keluar dari posisinya."

"Kita sering memikirkan kekurangannya: 'Mungkin dari segi fisik... Dalam duel...' Namun, sebenarnya ia tidak membutuhkan itu. Ada pemain yang tidak membutuhkannya. Ada pemain yang cukup cerdas untuk menempatkan diri pada posisi yang tepat. Dan ia bersinar berkat penempatan posisinya."