Timnas Prancis menerima pukulan telak dari Belgia, setelah mengakhiri babak pertama dengan tertinggal satu gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Senin malam ini di Stade de France, sebagai bagian dari kompetisi matchday keempat UEFA Nations League.

Pemain Benfica, Dodi Lukebakio, membuka keunggulan bagi timnas Belgia, memanfaatkan umpan matang yang luar biasa dari Romeo Lavia, sehingga menempatkan Les Bleus dalam situasi sulit sebelum babak kedua dimulai.

Ketertinggalan Prancis dengan satu gol bukanlah satu-satunya krisis yang terungkap dalam 45 menit pertama, karena timnas Prancis melanjutkan penderitaan mencolok mereka di depan gawang sepanjang babak-babak pertama.









Menurut jaringan "Stats Foot" asal Prancis, timnas Prancis gagal mencetak gol pada babak pertama dalam "8 pertandingan beruntun" terakhir, yang merupakan rangkaian terpanjang jenisnya bagi Les Bleus sejak periode antara Mei hingga Oktober 2010, saat rangkaian itu mencapai 9 pertandingan.

Timnas Prancis kini hanya berjarak satu pertandingan dari menyamai rangkaian terburuk mereka sepanjang sejarah dalam hal tidak mencetak gol pada babak pertama, sebuah angka yang dengan jelas mencerminkan krisis serangan yang dihadapi tim di awal pertandingan-pertandingan mereka.

Dengan ketertinggalan dari Belgia, timnas Prancis dituntut untuk segera mengubah keadaan pada babak kedua, jika ingin menghindari situasi yang semakin rumit dan hasil negatif di kandang sendiri.







