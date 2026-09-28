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imago-sport-1083787004.jpgAnadolu Agency
Diterjemahkan oleh

Prancis, Rabiot akan turun melawan Belgia dengan ban kapten: keputusan soal Maignan

AC Milan

Malam Nations League dengan nuansa Milan yang kuat. Pada pukul 20.45 di Stadion Raja Baudouin, Brussels, akan tersaji Belgia vs Prancis, laga yang berlaku untuk matchday kedua Grup u1o Liga A. Di antara berbagai protagonis, ada juga Mike Maignan dan Adrien Rabiot, yang keduanya berpeluang kembali tampil sebagai starter dalam pilihan Zidane.


Dengan absennya Mbappé dan kemungkinan rotasi, gelandang AC Milan itu bisa turun ke lapangan dengan ban kapten di lengannya. Dalam hierarki baru Prancis, Dembélé merupakan wakil dari Mbappé, sementara Koundè dan Rabiot sendiri termasuk di antara alternatif utama.

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