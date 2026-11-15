Prancis menang tipis atas Turki yang tampil gigih dan menjadi juara grup di Nations League

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Prancis menjalani malam yang sulit saat menghadapi Turki di Nations League. Meski demikian, mereka meraih kemenangan 2-1 di Bordeaux dan lolos ke perempat-final sebagai juara Grup A.

Prancis berupaya keras mencetak gol pembuka secepat mungkin. Upaya Adrien Rabiot digagalkan kiper Turki Berke Özer, sementara tembakan Rayan Cherki melenceng tipis. Pada satu titik, Prancis menguasai 73 persen penguasaan bola dan kembali dibuat frustrasi ketika Özer menggagalkan peluang Bradley Barcola.

Turki bertahan dan mengincar peluang lewat serangan balik. Deniz Gül menguji Mike Maignan, yang menyelamatkan Prancis dari ketertinggalan. Semifinalis Piala Dunia itu tampil dominan dan jauh lebih banyak menguasai bola, tetapi gagal mencetak gol pada babak pertama. Özer juga menggagalkan peluang Michael Olise, sementara gol Kylian Mbappé dianulir karena offside.

Prancis akhirnya unggul 1-0 tak lama setelah jeda. Bek Turki Emirhan Topçu secara tidak sengaja memasukkan bola ke gawang sendiri. Gol itu membuat tim asuhan pelatih Zinédine Zidane kembali memegang posisi teratas Grup A. Posisi puncak tersebut tampak segera terancam ketika Arda Güler mencetak gol dari jarak dekat untuk Turki. Namun, gol itu dianulir karena offside setelah VAR memberikan masukan.

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Setelah pertandingan berjalan lebih dari satu jam, Zidane memutuskan melakukan beberapa pergantian. Rabiot dan Barcola ditarik keluar, lalu digantikan Eduardo Camavinga dan Eli Junior Kroupi.

Keputusan Zidane itu tepat. Kroupi mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0 sepuluh menit menjelang laga berakhir, memanfaatkan umpan Cherki. Gol itu mematahkan perlawanan Turki di Bordeaux.

Mantan pemain NEC Ferdi Kadioglu masuk untuk Turki pada menit-menit akhir. Abdülkerim Bardakci mencetak gol bagi Turki pada menit terakhir, tetapi sudah terlambat untuk menghindarkan timnya dari kekalahan.