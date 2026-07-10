Prancis bernapas lega menjelang semifinal Piala Dunia

Bintang Kylian Mbappé memicu kekhawatiran besar di kalangan masyarakat Prancis setelah ia terjatuh di lapangan 20 menit menjelang akhir pertandingan perempat final yang berakhir dengan kemenangan Prancis atas Maroko dengan skor 2-0; tim medis pun segera turun tangan untuk meletakkan kantong es di atas kaki kanannya, Kamis malam kemarin.

Meskipun kejadian tersebut mengkhawatirkan, pencetak gol terbanyak Piala Dunia edisi ini dengan 8 gol—bersama bintang Argentina Lionel Messi—segera menghilangkan kekhawatiran dan menenangkan hati semua orang; pertama dengan melompat dan menari penuh semangat di hadapan para pendukung Prancis untuk merayakan lolosnya tim, kemudian melalui percakapan tenangnya dengan rekan-rekan setimnya, serta pernyataan yang dikonfirmasi oleh orang-orang terdekat di kamp Les Bleus hari Jumat ini, sebagaimana dilansir surat kabar Prancis “L’Équipe”: “Semuanya akan baik-baik saja, ini hanyalah memar ringan.”

Mbappé sangat memperhatikan dan berhati-hati terhadap area ini khususnya sejak ia mengalami cedera parah pada pergelangan kaki kanannya saat final Piala Prancis 2020 melawan Saint-Étienne, karena area tersebut sensitif dan dapat menimbulkan rasa sakit jika terjadi benturan yang keras.

Penyerang Prancis itu mendapat hari libur pada hari Jumat ini bersama rekan-rekan setimnya, dan beban latihan fisik yang dialokasikan untuknya mungkin akan disesuaikan jika rasa sakitnya kambuh saat latihan dilanjutkan pada hari Sabtu, namun indikasi menunjukkan bahwa, kecuali terjadi kejutan yang tidak terduga, ia akan siap dan siap diturunkan oleh pelatih pada hari Selasa mendatang di Dallas untuk bertanding di semifinal yang dinantikan melawan pemenang dari pertandingan antara Spanyol dan Belgia.

Dalam konteks terkait, skuad Prancis diperkirakan akan mendapat dorongan kuat dengan kembalinya gelandang Aurélien Tchouaméni; setelah absen terpaksa pada pertandingan perempat final akibat cedera otot paha yang dialaminya sehari sebelum pertandingan babak 16 besar melawan Paraguay. Lima hari yang dialokasikan untuk pemulihan memberikan kesempatan emas bagi pemain Real Madrid ini untuk memulihkan kebugarannya dan kembali bergabung dengan tim.

Jika ia telah pulih sepenuhnya, ia diperkirakan akan menjadi starter menggantikan Mano Kuni. Meskipun Kuni tampil impresif, mantan pemain Toulouse ini tetap berada di urutan kedua dalam daftar pilihan pelatih Didier Deschamps, di belakang Chouameni yang menjabat sebagai wakil kapten tim nasional.

Di sisi lain, para pemain timnas Prancis menikmati hari istimewa yang didedikasikan untuk bertemu keluarga, teman, dan agen mereka, dengan ketentuan harus kembali ke hotel tempat menginap paling lambat pukul delapan malam waktu setempat; di mana beberapa pemain memanfaatkan waktu luang tersebut untuk keluar makan malam dan merayakan lolosnya tim, sementara yang lain sempat mempertimbangkan untuk meninggalkan kota Boston guna menjelajahi kota-kota Amerika lainnya sebelum akhirnya membatalkan rencana tersebut atas saran dari petugas keamanan.

Tim nasional Prancis dijadwalkan kembali ke markas latihannya di Universitas Bentley hari ini, sebelum tim tersebut terbang ke kota Dallas besok sore; Keputusan untuk berangkat lebih awal ini diambil karena adanya jadwal kegiatan media yang telah direncanakan pada Senin pagi, yang melarang rombongan melakukan perjalanan selama empat jam pada hari yang sama guna menghindari kelelahan dan tekanan jadwal. Rombongan Prancis akan kembali ke Boston segera setelah pertandingan berakhir.