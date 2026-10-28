Potensi kerugian besar: mengapa Real Madrid dan Tebas meminta maaf kepada China dalam krisis Mbappe?

Ucapan Kylian Mbappe tentang gambar satir yang dikaitkan dengan pemimpin China Mao Zedong tidak berlalu begitu saja, melainkan dalam hitungan jam berubah menjadi krisis komersial dan diplomatik yang mempertaruhkan kepentingan Real Madrid serta La Liga Spanyol di sebuah pasar strategis.

Buktinya bukan hanya pada besarnya kemarahan yang dipicu oleh pernyataan tersebut, melainkan pada pemandangan tak biasa di dalam sepak bola Spanyol: Mbappe meminta maaf, dan presiden La Liga Spanyol Javier Tebas menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, lalu liga mengeluarkan pernyataan resmi, sebelum Real Madrid menyusul keduanya dan meminta maaf kepada rakyat China setelah hampir satu hari penuh sejak langkah yang diambil oleh pemain dan presiden kompetisi tersebut.

520 juta pelanggan dan 430 juta penayangan: angka-angka yang menjelaskan langkah Spanyol

Krisis bermula setelah tersebarnya potongan wawancara Mbappe dengan program Prancis "The Bridge", di mana ia berbicara tentang gambar-gambar satir yang menggunakan wajahnya, menunjuk pada sebuah gambar hasil rekayasa yang memperlihatkan wajahnya pada tubuh seorang pria yang ia sebut sebagai "diktator China", merujuk pada Mao Zedong.

Pernyataan tersebut memicu reaksi marah di China, dan jumlah penayangannya melampaui 430 juta kali di platform Weibo, menurut laporansurat kabar Spanyol El Mundo.

Namun sumber kekhawatiran terbesar bagi La Liga Spanyol adalah besarnya kepentingan komersial yang terkait dengan pasar China.

Menurut sumber yang sama, pada tanggal 3 Agustus lalu, liga mengumumkan kesepakatan dengan platform "Migu", anak perusahaan "China Mobile" yang dimiliki negara, untuk menyiarkan 380 pertandingan dalam satu musim, dalam kemitraan yang berlangsung hingga musim 2029-2030.

Platform tersebut memiliki lebih dari 520 juta pelanggan, sementara tingkat pertumbuhan tahunannya melampaui 8%, menurut angka-angka yang dikemukakan dalam laporan itu.

Data keuangan La Liga Spanyol mengungkapkan besarnya taruhan ini; liga mencatatkan pendapatan sebesar 1,576 miliar euro dari hak siar selama musim 2024-2025, di mana sekitar 748 juta euro di antaranya berasal dari pasar internasional.

Meski pendapatan yang berasal dari China secara khusus tidak diungkapkan, pasar Asia dan Amerika Serikat merupakan dua sumber utama pendapatan luar negeri bagi kompetisi ini.

Karena itu, menurut El Mundo, setiap kemerosotan dalam hubungan dengan mitra-mitra China dapat mengancam kerugian finansial yang sangat besar.

Mbappe meminta maaf, dan Tebas bergerak untuk melindungi kepentingan liga

Kemarin, Mbappe memublikasikan permintaan maaf dalam bahasa Prancis, Inggris, dan China, yang di dalamnya ia mengakui bahwa komentarnya tidak tepat, dan bahwa ia menyadari telah menyebabkan terlukainya perasaan orang-orang di China serta di kalangan komunitas China di seluruh dunia, seraya menegaskan rasa hormatnya terhadap rakyat China dan sejarahnya.

Pada hari yang sama, Tebas menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, menyatakan penyesalannya atas keterlukaan yang ditimbulkan oleh pernyataan pemain tersebut, seraya menegaskan rasa hormat liga terhadap China dan para penggemar sepak bola di sana.

Tebas juga bergerak secara diplomatik, dan mengadakan pertemuan dengan Duta Besar China untuk Spanyol, Yao Jing, untuk menegaskan keberlanjutan kerja sama antara kedua pihak serta mempertahankan perjanjian-perjanjian yang ada.

Presiden liga itu mengatakan bahwa komitmen lembaganya adalah terus bekerja sama dengan para mitra China, agar sebuah insiden individual tidak memengaruhi kemajuan yang telah dicapai atau jutaan penggemar yang mengikuti kompetisi tersebut.

Langkah-langkah ini bukan sekadar formalitas; permintaan maaf tersebut muncul ketika badan televisi pemerintah China telah menangguhkan siaran pertandingan La Liga Spanyol dan konten yang terkait dengan Mbappe, serta menghapus iklan-iklan yang menampilkan pemain tersebut.

Dengan demikian, liga berada di hadapan ujian yang sesungguhnya: bagaimana melindungi perjanjian siaran dan hubungan komersial di pasar penting ini, tanpa membiarkan sebuah krisis yang terkait dengan pernyataan satu pemain berubah menjadi keretakan yang lebih luas?

Real Madrid terlambat meminta maaf

Posisi Real Madrid lebih rumit; sebab laporan-laporan Spanyol dan Prancis menyebutkan bahwa pada awalnya klub berpegang pada pemisahan antara pernyataan pribadi Mbappe dan sikap lembaga, sembari tetap berupaya menjaga hubungan komersialnya di China.

Namun menurut laporan-laporan tersebut, pendekatan ini tidak meyakinkan pihak China.

Maka setelah permintaan maaf Mbappe dan Tebas, Real Madrid mengeluarkan pernyataan resminya hari ini, menyatakan penyesalannya kepada rakyat China atas segala ketidaksenangan yang mungkin ditimbulkan oleh pernyataan pemainnya, seraya menegaskan rasa hormatnya terhadap China, sejarahnya, budayanya, dan warganya, serta jutaan penggemar China yang menyimpan kasih sayang terhadap klub.

Klub menambahkan bahwa pihaknya bergabung dengan permintaan maaf terbuka yang disampaikan oleh Mbappe, seraya menegaskan kembali komitmennya terhadap nilai-nilai rasa hormat, koeksistensi, dan saling pengertian antarbudaya.

3 sponsor mengakhiri kemitraan mereka, dan jersey Mbappe berada dalam lingkaran bahaya

Dampaknya tidak terbatas pada siaran televisi, melainkan meluas hingga kontrak-kontrak komersial milik Mbappe sendiri.

Tiga perusahaan China mengumumkan pengakhiran hubungan komersial mereka dengan bintang Prancis itu, dalam pukulan langsung terhadap citra pemasaran pemain tersebut di dalam China.

Adapun Real Madrid, kepentingannya tampak juga terancam.

Sebab menurut laporan El Mundo, klub memiliki 20% dari hak citra milik Mbappe, sementara antara 10% dan 15% dari pendapatan penjualan produk-produknya di pasar internasional berasal dari China, di mana jersey bintang Prancis itu merupakan yang paling laris.

Angka-angka ini tidak berarti bahwa Real Madrid benar-benar telah kehilangan persentase pendapatan yang disebutkan, tetapi menjelaskan besarnya kepentingan yang dapat terpengaruh jika krisis berlanjut atau berubah menjadi boikot komersial yang lebih luas.

Ironinya terletak pada kenyataan bahwa Mbappe, yang merupakan salah satu aset pemasaran terpenting bagi klub Kerajaan itu, kini namanya terkait dengan krisis yang dapat memengaruhi penjualan produk-produknya dan hubungan klub dengan para mitranya di sebuah pasar raksasa.

40 juta penonton China untuk satu pertandingan: mengapa Spanyol takut kehilangan pasar?

Untuk memahami besarnya kekhawatiran Spanyol, cukuplah melihat basis penonton yang dibangun kompetisi ini di China selama bertahun-tahun.

Pertandingan terakhir Barcelona dan Real Madrid di Spanyol ditonton oleh sekitar dua juta 759 ribu penonton melalui kanal "DAZN LaLiga", sementara pertandingan pertama pemain China Wu Lei bersama Espanyol pada tahun 2019 menarik sekitar 40 juta penonton di negaranya, menurut angka-angka yang dikemukakan laporan El Mundo.

La Liga Spanyol juga sejak tahun 2016 mulai menggelar sejumlah pertandingan pada waktu-waktu yang sesuai bagi penonton Asia, di antaranya pertandingan pada pukul satu siang waktu Spanyol, yang bertepatan dengan pukul tujuh malam di Beijing.

Pertandingan periode siang saat ini digelar pada pukul dua siang di hari Sabtu dan Minggu.

Selama 12 tahun, liga telah membangun kehadiran komersial di China melalui kantor-kantor di Shanghai dan Beijing, di samping sebuah kantor di Hong Kong untuk menjajaki peluang kerja sama dan sponsorship.

Menurut laporan tersebut, volume bisnis kantor-kantor ini melampaui 11 juta euro lima tahun lalu, yang merupakan periode terbaru yang datanya tersedia.

Karena itu, kekhawatiran ini tidak berkaitan dengan satu pertandingan atau satu iklan, melainkan dengan masa depan sebuah hubungan komersial dan olahraga yang dibangun secara bertahap, serta dengan kemungkinan krisis ini memengaruhi perjanjian-perjanjian yang ada atau peluang-peluang di masa depan.

Krisis Mbappe melampaui pernyataan menjadi ujian finansial

Rangkaian permintaan maaf ini mengungkapkan besarnya tekanan yang dihadapi pihak-pihak Spanyol: Mbappe berupaya meredam kemarahan, Tebas berusaha melindungi hubungan liga dengan China, lalu Real Madrid terpaksa mengeluarkan permintaan maaf resmi setelah kelompok media China menuntut sikap terbuka yang jelas.

Dengan adanya lebih dari 520 juta pelanggan di platform Migu, jumlah penayangan pernyataan pemain tersebut yang mencapai 430 juta, serta keterkaitan hingga 15% dari penjualan produk internasional Real Madrid dengan pasar China, motif di balik langkah Spanyol menjadi dapat dipahami.

Meski demikian, penting untuk membedakan antara kepentingan yang terancam dan kerugian finansial yang benar-benar telah terjadi; sebab hingga kini belum ada angka terdokumentasi yang menetapkan total kerugian akhir yang ditanggung Real Madrid atau La Liga Spanyol akibat insiden ini.







