Angie Postecoglou, pelatih asal Australia dari Al-Nassr Saudi, memulai tugasnya bersama "Al-Alamy" dengan pernyataan yang menekankan pentingnya saling menghormati kerja sama antara kedua belah pihak selama periode mendatang.

Al-Nassr sebelumnya telah mengumumkan penandatanganan kontrak dengan pelatih asal Australia tersebut, Sabtu kemarin, dengan durasi dua musim, sehingga ia akan memulai perjalanannya bersama tim tersebut pada awal musim depan.

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Posticoglou mengambil alih tugas teknis tim pada Minggu malam ini, dan memimpin sesi latihan ringan bersama para pemain, di mana ia berkenalan dengan para pemain yang ada.

Pelatih asal Australia itu mengatakan dalam pidato pertamanya kepada para pemain: “Yang terpenting adalah rasa hormat di atas segalanya; kita harus menghormati pekerjaan yang akan kita lakukan.”

Dia menambahkan: “Kita akan berusaha membantu klub mewujudkan mimpinya, dan saya meminta kalian untuk memberikan yang terbaik demi membuat para pendukung kita bahagia.”

Ia menyimpulkan: “Saya tahu sulit bagi siapa pun untuk selalu tampil baik, tetapi saya meminta kalian untuk memberikan yang terbaik, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya.”