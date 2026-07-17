Posticoglu memenuhi tuntutan pertamanya... dan Al-Nassr menindaklanjutinya

Menjelang dimulainya musim baru, Al-Nassr memutuskan untuk mempercepat laju persiapannya lebih awal, sebuah langkah yang mencerminkan keinginan staf teknis untuk mencapai tingkat kesiapan tertinggi sebelum dimulainya kompetisi resmi.

Keputusan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, untuk memajukan jadwal pemusatan latihan di luar negeri, serta keinginannya untuk menggelar serangkaian pertandingan persahabatan, menegaskan bahwa tim ini sedang mempersiapkan diri untuk musim yang padat, di mana mereka bertekad bersaing secara penuh untuk merebut semua gelar.

Pihak manajemen Al-Nassr telah menetapkan hari Minggu mendatang sebagai tanggal keberangkatan tim ke ibu kota Portugal, Lisbon, untuk menjalani pemusatan latihan di luar negeri yang akan berlangsung hingga 5 Agustus 2026, sebagai bagian dari program persiapan untuk musim baru.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Postojkovic memilih untuk mempercepat jadwal dimulainya kamp luar negeri, yang merupakan bagian dari tahap ketiga program persiapan, setelah sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 25 Juli mendatang, dengan tujuan memberikan para pemain waktu yang lebih lama untuk latihan teknis dan fisik sebelum dimulainya musim.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Postojoglu meminta direktur olahraga asal Portugal, Simão Coutinho, untuk mengatur lima pertandingan persahabatan selama kamp tersebut, guna mengevaluasi performa semua pemain, menilai kesiapan teknis dan fisik mereka, serta menguji sejumlah opsi taktis sebelum terjun ke kompetisi resmi.

Tim tersebut telah kembali, Rabu lalu, ke ibu kota Riyadh dari kota Abha, setelah berakhirnya tahap sebelumnya dari program persiapan, di mana mereka melanjutkan persiapan sebelum berangkat ke Portugal untuk menyelesaikan persiapan.

Al-Nassr, juara bertahan Liga Roshen Saudi, bersiap menghadapi musim yang padat dengan berbagai kompetisi, karena akan berpartisipasi dalam empat turnamen, yaitu: Liga Roshen Saudi, Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifain, Piala Super Saudi, serta Liga Champions Asia untuk tim-tim elit. Hal ini mengharuskan staf teknis mempersiapkan tim sebaik mungkin sejak awal musim.