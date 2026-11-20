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Pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, yang menangani Al-Nassr, menilai cuaca panas menjadi penyebab utama kekalahan timnya di laga klasik melawan rival tradisional Al-Ahli. Ia menegaskan bahwa timnya layak memenangkan pertandingan tersebut.

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Al-Ahli menang 3-1 atas Al-Nassr dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam di Stadion Al-Inma, Jeddah. Pertandingan tersebut merupakan laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Dalam konferensi pers usai pertandingan, Postecoglou mengatakan, seperti dikutip surat kabar Arab Saudi, Al-Riyadiyah: "Sungguh mengecewakan kalah dalam pertandingan yang kami awali dengan baik. Kami memulai laga dengan baik, tetapi kami kalah, dan itulah yang mengecewakan."

Ia menambahkan: "Tidak ada pertandingan yang mudah. Penampilan kami sangat bagus menghadapi tim yang sangat bagus, dan dengan penampilan yang kami tunjukkan, kami layak menang."

Mengenai penyebab kekalahan, ia berkata: "Cuacanya panas, dan itu wajar. Kami bermain tandang, dan itulah yang membuat kami mundur. Ketika Anda bermain tandang dan bisa menciptakan peluang-peluang seperti ini, itu hal yang bagus. Besok kami akan beristirahat, lalu melanjutkan kerja, dan kembali setelah itu."

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Ia melanjutkan: "Pemain-pemain muda kami bagus, dan kami masih punya banyak pertandingan serta kompetisi untuk diikuti dan dimainkan. Kesuksesan akan datang jika kami terus tampil seperti di babak pertama."

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Di sisi lain, Postecoglou turut membahas absennya bintang asal Senegal, Sadio Mane, secara mendadak dari pertandingan , padahal ia sudah ikut terbang bersama tim ke Jeddah.

Terkait hal itu, pelatih asal Australia tersebut mengatakan: "Mengenai Sadio Mane, tidak ada yang lebih penting daripada urusan yang sedang ia hadapi. Ia punya anak dan pantas mendapatkan cuti. Secara pribadi, ia adalah salah satu orang terbaik."

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Sebelumnya, surat kabar Arab Saudi Al-Riyadiyah memastikan bahwa urusan keluarga membuat Sadio Mane terpaksa absen dari pertandingan tersebut.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa sang bintang Senegal dikaruniai anak kedua pada Jumat pagi, beberapa jam sebelum laga klasik dimulai. Hal itu membuat staf pelatih Al-Nassr mengizinkannya meninggalkan pemusatan latihan dan absen dari pertandingan.

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Postecoglou pun terpaksa mengubah pola permainan yang biasa diterapkan timnya dalam beberapa laga terakhir. Ia menurunkan penyerang asal Arab Saudi, Abdullah Al-Hamdan, untuk berduet dengan bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, di lini serang.

Duet tersebut didampingi bintang Portugal lainnya, Joao Felix, yang tiba di Jeddah pada Kamis kemarin seusai membela tim nasional negaranya dalam dua laga melawan Denmark dan Wales di Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2027.

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Di sisi lain, Postecoglou memilih menyimpan winger asal Prancis, Kingsley Coman, di bangku cadangan sebelum memasukkannya pada babak kedua, tetapi ia gagal mengubah jalannya pertandingan.

Sadio Mane telah tampil dalam 15 pertandingan bersama Al-Nassr di semua kompetisi sejak awal musim ini, dengan torehan 3 gol dan 8 assist.

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Kemenangan ini mengantar Al-Ahli mengoleksi 24 poin dan menempati peringkat keempat klasemen Liga Arab Saudi, terpaut 4 poin dari Al-Nassr yang tertahan di peringkat ketiga dengan 28 poin.