Pelatih kepala Al-Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, mengejutkan para suporter dengan perubahan mencolok pada susunan pemain timnya untuk menghadapi Al-Faisaly, setelah ia memutuskan mencoret pemain Brasil Angelo Gabriel dari susunan inti, dan lebih memilih memainkan penyerang Arab Saudi Abdullah Al-Hamdan, dalam langkah yang mencerminkan pendekatan taktis yang berbeda dari gaya yang identik dengan era pelatih sebelumnya, Jorge Jesus.

Al-Nassr menjalani laga ini dalam rangkaian pertandingan pekan kesebelas Liga Pro Roshn Arab Saudi, dengan sasaran meraih tiga poin dan melanjutkan tekanan terhadap tim-tim papan atas. Tim ini menempati peringkat ketiga di klasemen, di tengah persaingan sengit memperebutkan puncak, sehingga perubahan apa pun dalam susunan inti menjadi sorotan para suporter.

Postecoglou memutuskan melepaskan Angelo dari susunan inti, setelah pemain Brasil itu menjadi salah satu opsi yang diandalkan tim pada periode sebelumnya, untuk memberikan Abdullah Al-Hamdan kesempatan tampil sejak awal di samping pemain Portugal Cristiano Ronaldo di lini depan, dan menata ulang wajah sistem serangan Al-Alami.

Pelatih Australia itu mengandalkan formasi 4-4-2, di mana Samu Costa dan Abdullah Al-Khaibari mengemban tugas di lini tengah, bersama Joao Felix dan Sadio Mane, sementara Al-Hamdan dan Ronaldo memimpin lini serang. Perubahan ini memberi Al-Nassr opsi serangan langsung, dengan hadirnya penyerang Arab Saudi di samping kapten Portugalnya, alih-alih mengandalkan Angelo dalam formasi sebelumnya.

Pertandingan berikutnya AFS Saudi Pro League 09.30 ALN

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Susunan pemain Al-Nassr adalah sebagai berikut: Bento di bawah mistar, di depannya ada Nawaf Boushal, Inigo Martinez, Abdulelah Al-Amri, dan Awad Aman di lini pertahanan, sementara lini tengah terdiri dari Samu Costa, Abdullah Al-Khaibari, Joao Felix, dan Sadio Mane, sedangkan lini serang dipimpin oleh duet Abdullah Al-Hamdan dan Cristiano Ronaldo.

Pencoretan Angelo memunculkan pertanyaan mengenai peran yang menanti pemain Brasil itu dalam perhitungan Postecoglou, terutama setelah namanya identik dengan opsi-opsi serangan yang diandalkan Al-Nassr pada periode sebelumnya. Namun keluarnya ia dari susunan inti dalam satu pertandingan tidak serta-merta berarti berakhirnya ketergantungan terhadapnya, melainkan bisa jadi merupakan bagian dari penyesuaian teknis yang dituntut oleh gaya lawan dan karakter laga.

Di antara melepaskan Angelo dan memberikan Al-Hamdan kesempatan sebagai pemain inti, para suporter Al-Nassr menanti sejauh mana keberhasilan petualangan Postecoglou di hadapan Al-Faisaly, dan apakah peralihan ke duet serang murni akan memberi tim efektivitas yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan, atau justru perubahan ini membutuhkan waktu hingga dampaknya terlihat di lapangan.

Susunan Pemain Al-Nassr

Penjaga gawang: Bento.

Pertahanan: Nawaf Boushal - Inigo Martinez - Abdulelah Al-Amri - Awad Aman.

Tengah: Costa - Al-Khaibari - Joao Felix - Sadio Mane.

Serangan: Al-Hamdan - Ronaldo.







