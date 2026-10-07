Pelatih kepala Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, angkat bicara soal krisis yang tengah dialami bintangnya, Cristiano Ronaldo, bersama timnas Portugal di bawah asuhan pelatih kepala Jorge Jesus.

Ronaldo sebelumnya memicu krisis besar di timnas Portugal setelah meninggalkan pemusatan latihan di Denmark pekan lalu, akibat perselisihan dengan Jorge Jesus terkait keikutsertaannya dalam pertandingan melawan Norwegia pada matchday kedua UEFA Nations League.

Postecoglou mengomentari hal tersebut secara singkat dalam konferensi pers jelang laga timnya melawan Al Diriyah, lusa pada hari Jumat, di Stadion Al Awwal Park, pada matchday kedelapan kompetisi Liga Roshn Saudi.

Pelatih asal Australia itu berkata dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Al Riyadiah" Saudi: "Ronaldo kembali dalam kondisi yang baik, dan dia siap secara mental maupun fisik, dan itulah yang terpenting."

Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 14.00 DIR

Dia melanjutkan: "Adapun soal timnas dan insidennya, saya pernah menjadi pelatih timnas, dan saya tidak suka ketika para pelatih klub mengomentari peristiwa yang terjadi di timnas."

Dia menambahkan: "Ronaldo tampil bersama kami dengan sepenuh tenaga, dan moralnya sangat tinggi, dan sekarang saya adalah pelatihnya di Al Nassr, dan dia merupakan tambahan bagi kami, serta saya tidak suka membicarakan apa yang terjadi di timnas negaranya."

Postecoglou juga tak lupa memberikan ucapan selamat kepada timnas Saudi atas kemenangannya meraih gelar Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27".

Dalam hal ini dia berkata: "Selamat untuk timnas Saudi, para pemain, serta staf teknis dan manajerial, sangat penting meraih gelar ini."

Pelatih asal Australia itu juga mengungkapkan kegembiraannya atas periode persiapan yang didapat timnya selama jeda internasional, dengan mengatakan: "Kami memiliki dua pekan tambahan untuk persiapan, periode yang lebih panjang dari biasanya, meskipun para pemain internasional tidak hadir."

Perlu diingat bahwa Al Nassr, pemegang gelar edisi lalu, menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Saudi dengan 16 poin, hanya terpaut dua poin di belakang Al Hilal yang memuncaki klasemen, dan satu poin dari Al Ittihad yang berada di posisi kedua.