Di saat para pendukung Al Nassr melancarkan kecaman terhadap Cristiano Ronaldo setelah kekalahan telak tanpa balas 0-4 dari Al Ain asal Uni Emirat Arab, pelatih kepala Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang berusaha mengalihkan panah kritik dari kapten tim dan memikul tanggung jawab penuh atas kekalahan tersebut.

Postecoglou berkata dalam konferensi pers seusai pertandingan: "Cristiano Ronaldo adalah pemain hebat, dan tanggung jawab ada pada saya," dalam sebuah pesan jelas yang ingin ia sampaikan untuk menegaskan bahwa kekalahan ini tidak bisa dibebankan kepada bintang asal Portugal itu seorang diri.

Pelatih asal Australia itu menambahkan: "Sejumlah hal teknis tidak bisa dibebankan kepada Ronaldo, ia bagian dari elemen tim, Al Nassr secara keseluruhan tampil buruk," seraya menegaskan bahwa performa kolektif Al Nassr adalah penyebab utama di balik kekalahan telak dari Al Ain, dan bukan pemain tertentu, sebesar apa pun posisinya di dalam tim.

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Postecoglou melanjutkan pembelaannya terhadap para pemainnya, dengan berkata: "Ketika hasilnya buruk, para pewarta media benar," seraya menegaskan bahwa ia menghadapi kritik keras ketika mengalami kekalahan dan itulah yang terjadi saat ini.

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Sang pelatih menolak membebankan tanggung jawab kekalahan kepada para pemainnya, dengan menegaskan: "Para pemain telah memberikan segala yang mereka miliki, dan saya tidak membebankan tanggung jawab apa pun kepada mereka," sebelum menyinggung faktor lain yang memengaruhi tim dengan berkata: "Jadwal pertandingan kami menyulitkan kami," di tengah tekanan pertandingan yang padat selama periode belakangan.

Pernyataan Postecoglou muncul pada momen yang sangat sensitif, setelah tuntutan para pendukung Al Nassr untuk memecatnya meningkat menyusul kekalahan telak tersebut, sementara sang pelatih berusaha meredakan tekanan terhadap Ronaldo dan para pemainnya, dengan menempatkan dirinya di garda terdepan serta menegaskan bahwa tanggung jawab untuk memperbaiki arah tim berada di pundaknya dan tim kepelatihan pada periode mendatang.