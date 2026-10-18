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Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Postecoglou: Neom bukan tim mudah, jebakan cedera mengancam ambisi Al Nassr

A. Postecoglou
Al Nassr FC vs Neom SC
Al Nassr FC
Neom SC
Saudi Pro League
Australia
Arab Saudi

Apa yang dikatakan pelatih asal Australia itu?

Pelatih kepala Al Nassr, Ange Postecoglou asal Australia, mengingatkan betapa sulitnya laga yang akan dihadapi melawan Neom, menegaskan bahwa sang lawan memiliki kualitas yang membuatnya tidak bisa dipandang remeh, menjelang pertemuan kedua tim pada Selasa malam dalam pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi, di tengah absennya beberapa pemain penting dari skuat "Al Alami".

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Postecoglou berbicara soal laga tersebut dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu di ruang konferensi "Dar Al Nassr", di mana ia hanya berbicara sekitar tiga menit dengan kehadiran sejumlah kecil jurnalis. Dalam kesempatan itu ia menyoroti sulitnya pertandingan dan dampak cedera terhadap pilihan taktiknya, sebelum menjamu Neom di Stadion "Al Awwal Park" di Riyadh.

Pelatih asal Australia itu menjelaskan, menjawab pertanyaan surat kabar "Al Riyadiyah", bahwa absennya sejumlah pemain membuat tugas timnya makin berat, setelah dipastikan trio Kingsley Coman dan Mohamed Simakan asal Prancis, bersama Abdulrahman Ghareeb, tidak masuk dalam perhitungannya untuk pertandingan ini. Kondisi tersebut memaksanya mencari alternatif yang tepat demi menjaga keseimbangan tim.

Postecoglou mengatakan: "Setiap pertandingan punya karakternya sendiri, tetapi kami tahu bahwa Neom adalah lawan yang tidak bisa dipandang remeh, dan kami siap meraih hasil positif serta mengumpulkan tiga poin untuk melanjutkan perjalanan di liga."

Pelatih Al Nassr itu menegaskan bahwa timnya menghadapi setiap laga sesuai dengan kebutuhan teknisnya, serta memastikan bahwa staf kepelatihan akan memilih pendekatan paling tepat untuk meraih kemenangan, mengingat pentingnya mengumpulkan poin dan melanjutkan persaingan di Liga Roshn.

Ia mengakhiri pernyataannya: "Kami menerapkan pendekatan taktis khusus untuk setiap pertandingan, dan kami akan berusaha bermain dengan cara yang tepat demi meraih kemenangan."

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