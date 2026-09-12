Pelatih Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, menyampaikan kekesalannya atas padatnya jadwal pertandingan yang dihadapi timnya, seusai hasil imbang 1-1 melawan Al Khaleej, dalam laga pekan ketujuh Liga Roshn Saudi, seraya menegaskan bahwa rentetan laga dalam waktu singkat menempatkan para pemain di bawah tekanan fisik yang besar.

Postecoglou berkata dalam konferensi pers seusai laga: "Para pemain kami kelelahan, kami memainkan banyak pertandingan dalam waktu singkat, dan saya berusaha memberi istirahat kepada para pemain serta melakukan rotasi, dan para pemain memberikan yang terbaik dari diri mereka," seraya menunjukkan bahwa staf kepelatihan berusaha menangani kelelahan itu dengan cara sebaik mungkin.

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Pelatih asal Australia itu menjelaskan bahwa kondisi permainan menambah kesulitan tugas tersebut, terutama dengan Al Nassr yang menjalani sejumlah pertandingan di kandang lawan dalam cuaca panas dan lembap, dan ia berkata: "Saya tidak ingin membicarakan jadwal, tetapi kami memainkan tiga pertandingan di luar kandang dalam cuaca lembap dan panas di Jeddah, satu laga melawan Al Ittihad dan dua laga di Kawasan Timur."

Pelatih Al Nassr itu berbicara mengenai rincian laga melawan Al Khaleej, seraya menegaskan bahwa kebobolan gol pertama membuat tugas timnya semakin sulit, sebelum penampilan membaik di babak kedua dan Abdullah Al Hamdan berhasil mencetak gol penyeimbang.

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Ia berkata: "Laga ini sulit, dan situasi menjadi sulit bagi kami saat kebobolan gol, di babak kedua kami tampil lebih baik dan mencetak satu gol," sembari pada saat yang sama memuji kemampuan para pemainnya untuk bangkit kembali dalam pertandingan meski dalam kondisi yang sulit.

Postecoglou menyoroti besarnya tekanan yang dialami Al Nassr sejak awal musim, seraya menjelaskan bahwa tim menjalani sejumlah besar pertandingan dalam waktu singkat, dan ia berkata: "Hari ini tanggal 12 September dan kami sudah memainkan 8 pertandingan, sedangkan tahun lalu pada waktu seperti ini Al Nassr baru memainkan dua pertandingan saja, tekanan jadwal berdampak pada kami dan liga ini sulit serta padat."

Pelatih itu juga menyinggung perbedaan waktu istirahat antara kedua tim sebelum laga melawan Al Khaleej, seraya menjelaskan bahwa lawannya memperoleh waktu lebih panjang untuk bersiap, dan ia berkata: "Al Khaleej bermain hari Senin dan Al Nassr hari Rabu, lalu kami memainkan laga hari ini," merujuk pada selisih jumlah hari istirahat antara kedua tim.

Hasil imbang itu menambah pundi-pundi poin Al Nassr menjadi 16 poin di peringkat ketiga klasemen Liga Roshn, di belakang Al Ittihad yang menempati peringkat kedua dengan selisih satu poin, sementara Al Hilal memuncaki klasemen dengan 18 poin, di saat Postecoglou terus mencari cara terbaik untuk menghadapi tekanan jadwal dan banyaknya pertandingan.