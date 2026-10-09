Pelatih kepala klub Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, mengejutkan 3 pemainnya setelah ia menganggap mereka merepresentasikan masa depan klub di tahun-tahun mendatang.

Al Nassr menang atas Al Diriyah dengan skor 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Jumat malam, di Stadion Al Awwal Park di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Pertandingan ini menyaksikan tampilnya pemain muda Awad Aman sebagai starter, untuk menutup absennya para pemain yang dialami tim di lini pertahanan, yang korban terakhirnya adalah bek Saudi, Abdulelah Al Amri.

Postecoglou mengomentari hal ini dalam pernyataan di konferensi pers seusai pertandingan, yang dikutip oleh surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", di mana ia berkata: "Saya rasa para pemain muda kami bagus, tetapi yang terpenting adalah memilih waktu yang tepat untuk menurunkan mereka."

Pelatih asal Australia itu secara khusus menyebut 3 pemain dalam pembicaraannya, dengan menjelaskan: "Tim ini memiliki Saad Haqawi, Rakan Al Ghamdi, dan Awad Aman, dan mereka merepresentasikan masa depan klub."

Postecoglou juga mengomentari kemenangan telak itu, dengan berkata: "Kami menampilkan performa yang bagus, dan sangat melegakan meraih kemenangan. Kami mencetak 3 gol tanpa kebobolan satu gol pun, dan performanya bagus menghadapi tim yang sulit. Saya senang dengan apa yang ditampilkan para pemain."

Ia menambahkan: "Tim Al Diriyah bagus dalam situasi bola mati, dan mereka melakukan lemparan ke dalam yang panjang malam ini, tetapi mereka tidak membahayakan kami, karena kami menampilkan performa yang bagus dalam bertahan menghadapi bola mati."

Ia menutup: "Kami juga menampilkan performa yang bagus dalam mengeksekusi bola mati secara ofensif, dan kami berhasil mencetak gol dari salah satunya."

Perlu disebutkan bahwa kemenangan ini mengangkat poin Al Nassr menjadi 19 poin, menempati peringkat kedua di klasemen Liga Saudi, berselisih selisih gol di belakang Al Qadsiah, dan unggul satu poin atas Al Hilal yang telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.