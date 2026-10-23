Pelatih kepala asal Australia, Ange Postecoglou, memuji kualitas Abdullah Al-Hamdan setelah penyerang Arab Saudi itu berkontribusi dalam kemenangan Al-Nassr atas Al-Faisaly dengan skor 3-1, dalam lanjutan pekan kesebelas Liga Pro Roshn Arab Saudi.

Postecoglou menegaskan bahwa Al-Hamdan memiliki kemampuan istimewa yang menjadikannya elemen berpengaruh dalam perhitungan tim, bahkan ketika ia tidak mendapatkan waktu bermain yang lama, seraya menyebutkan bahwa pemain tersebut memberikan segala kemampuannya demi membantu Al-Nassr mencapai tujuan-tujuannya.

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Pelatih Al-Nassr itu berkata dalam konferensi pers seusai pertandingan: "Abdullah Al-Hamdan pemain yang luar biasa, pemain yang memberikan segalanya untukmu meski hanya bermain 10 menit, dan ia adalah pemain yang berpengaruh," sebuah pujian yang mencerminkan kepercayaannya pada kemampuan penyerang Arab Saudi itu serta pentingnya dalam pilihan-pilihan taktiknya.

Al-Hamdan sebelumnya membuka keunggulan Al-Nassr atas Al-Faisaly pada menit keempat, setelah mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter, untuk memberikan timnya keunggulan dini sekaligus membuka jalan menuju raihan tiga poin, sebelum Cristiano Ronaldo menambah gol kedua, lalu Angelo Gabriel memastikan kemenangan dengan gol ketiga.

Postecoglou berbicara mengenai pentingnya kemenangan ini, menegaskan bahwa timnya menyadari sulitnya laga dan lapangan, namun berhasil keluar dengan hasil yang dicari, dengan berkata: "Yang terpenting adalah menang dan membawa pulang tiga poin hari ini, kami tahu betul sulitnya lapangan, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini."

Kemenangan ini memberikan dorongan baru bagi Al-Nassr dalam persaingan memperebutkan puncak Liga Roshn, sementara pujian Postecoglou terhadap Al-Hamdan menjadi pesan yang jelas mengenai nilai pemain tersebut dalam sistem tim, serta kemampuannya menciptakan perbedaan baik saat memulai pertandingan sebagai starter maupun tampil dari bangku cadangan.



