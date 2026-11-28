Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, selaku pelatih kepala Al-Nassr, mengumumkan susunan pemain inti yang akan diturunkan timnya saat bertandang ke markas tuan rumah Al-Hazm hari ini, Sabtu, 28 November 2026, dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Pro Saudi Roshn. Dalam laga ini, Al-Nassr berupaya memulihkan performanya dan kembali ke jalur kemenangan.

Iklan

Baca juga: Dari bangku cadangan menjadi bintang malam ini, En-Nesyri ungkap kunci kemenangan atas NEOM!

Postecoglou memutuskan untuk langsung menurunkan senjata-senjata andalan lini serangnya sejak menit awal. Ia menempatkan bintang Portugal Cristiano Ronaldo sebagai ujung tombak, didukung oleh pemain Senegal Sadio Mané dan pemain Portugal João Félix. Pilihan ini mencerminkan keinginan sang pelatih untuk memastikan kemenangan sejak dini dan menghindari hasil buruk lainnya.

Laga ini memiliki arti penting bagi Al-Nassr, yang memasuki pertandingan dengan menempati peringkat ketiga klasemen Liga Pro Saudi Roshn dengan koleksi 28 poin dari 12 pertandingan, tertinggal 3 poin dari pemuncak klasemen Al-Qadsiah. Karena itu, kemenangan menjadi keharusan agar jarak dengan para pesaing di papan atas tidak semakin melebar.

Pertandingan ini digelar setelah Al-Nassr kalah 1-3 dari Al-Ahli dalam laga tunda pekan kesembilan. Hasil tersebut menghentikan rentetan kemenangan tim dan menjadi ujian bagi Postecoglou untuk segera memulihkan performa timnya, terlebih persaingan menuju puncak klasemen kian memasuki fase yang lebih krusial.

Iklan Iklan

Susunan Pemain Al-Nassr Kontra Al-Hazm

Berikut pilihan pemain sang pelatih asal Australia:

Topik Terkait

Penjaga gawang: Bento Matheus.

Lini belakang: Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez, Awad Aman.

Iklan

Lini tengah: Angelo Gabriel, Samu Costa, Rakan Al-Ghamdi.

Lini depan: Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, João Félix.

Iklan

Di kubu seberang, Al-Hazm menjalani laga ini di kandang sendiri dengan menempati peringkat ke-15 berbekal 10 poin. Mereka berharap dapat memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan dukungan suporter untuk meraih hasil positif melawan salah satu kandidat terkuat peraih gelar, meski selisih poin kedua tim terpaut jauh.

Pertandingan akan dimulai pukul 15.15 waktu Makkah atau 14.15 waktu Kairo. Laga ini dinanti untuk melihat reaksi Al-Nassr setelah kekalahan terakhirnya, sekaligus sejauh mana trio Ronaldo, Mané, dan Félix mampu membawa tim meraih kemenangan yang mengembalikannya ke jalur yang benar.