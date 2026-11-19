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Semua orang menunggu kembalinya Courtois untuk merebut lagi tempatnya dengan tenang, tetapi apa yang terjadi di Belgia mengubah segalanya. Seorang kiper muda berusia 24 tahun tampil luar biasa dan membuat suporter serta media bertanya-tanya: apakah era Courtois di timnas sudah berakhir?

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Penampilan apik kiper Manchester United, Senne Lammens, bersama timnas Belgia memunculkan keraguan di internal tim nasional soal posisi kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, di starting XI, setelah ia absen di laga-laga terakhir untuk beristirahat.

Senne Lammens yang berusia 24 tahun tampil memukau dalam laga-laga terakhir UEFA Nations League. Courtois yang berusia 34 tahun telah sepakat dengan pelatih Mark van Bommel untuk absen dari pertandingan-pertandingan tersebut demi beristirahat, meski ia berharap bisa merebut kembali tempatnya sebelum Euro 2028.

Lammens tampil sebagai starter dalam lima dari enam laga fase grup, dan performanya sangat menonjol dalam dua kemenangan terakhir atas Turki 2-1 dan Italia 4-1.

Ia mencegah gol penyeimbang di menit-menit akhir saat melawan Turki dan menepis penalti saat menghadapi Italia, sehingga membantu Belgia mengamankan posisi kedua di grupnya dan lolos ke perempat final.

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Harian Spanyol "Mundo Deportivo" mengutip situs Walfoot: "Di bawah tekanan besar di bawah mistar Manchester United, Senne Lammens membuat sejumlah kesalahan. Namun, kiper muda itu kembali menemukan kepercayaan dirinya bersama timnas Belgia, terutama setelah menepis penalti melawan Italia."

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Harian tersebut menyebut bahwa "Lammens semakin mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama timnas", seraya bertanya: "Apakah posisi Courtois dalam bahaya?"

Mereka juga mengutip mantan pemain timnas Belgia, Marc Degryse, yang menyarankan Van Bommel untuk tetap menaruh kepercayaan kepada kiper muda itu ketika Courtois kembali, dan berkata kepada pemain Real Madrid tersebut: "Thibaut, kamu akan tetap di bangku cadangan."

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Dalam konteks ini, mantan kiper sekaligus komentator Frank Boeckx meyakini Van Bommel akan memilih mengembalikan Courtois ke starting XI dan akan mengatakan sesuatu seperti: "Senne Lammens, kerja bagus, tetapi Thibaut bersaing memperebutkan gelar, sedangkan kamu berjuang menghindari degradasi."

Manchester United, yang sejak pekan ini dilatih pelatih asal Argentina Mauricio Pochettino, saat ini menempati posisi ke-18 Liga Primer Inggris dengan catatan satu kemenangan, lima hasil imbang, dan empat kekalahan. Lammens pun tidak mendapat pujian yang sama di Inggris seperti yang ia peroleh di negaranya.

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Mantan pemain asal Irlandia sekaligus eks pemain United, Roy Keane, berkata: "Dia tampil sangat bagus tahun lalu, tetapi sekarang dia membuat Manchester United kehilangan poin."

Mantan pemain sekaligus komentator Gary Neville juga menilai klub Inggris itu perlu memperkuat sektor penjaga gawang, meski tidak harus untuk menggantikan kiper asal Belgia tersebut.

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"Saya pikir Pochettino ingin merekrut kiper lain untuk menambah persaingan. Saya tidak mengatakan dia akan menggantikan Lammens; ini masih terlalu dini," ujar Neville, seraya menambahkan bahwa menurutnya sang kiper telah menunjukkan kualitas yang cukup untuk bertahan di tim.

Terlepas dari perdebatan seputar posisi kiper utama, tidak ada rivalitas pribadi antara kedua kiper asal Belgia tersebut.

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Courtois baru-baru ini mengatakan: "Tentu saja, saya harus bersaing untuk mendapatkan tempat saya, seperti yang sudah saya sepakati dengan pelatih. Senne tampil luar biasa, dan persaingan itu penting. Kami punya kiper-kiper istimewa di Belgia."

Di sisi lain, Lammens tidak menyembunyikan ambisinya dan yakin bahwa perjalanan gemilangnya bersama timnas belum berakhir. Seusai kemenangan atas Italia, ia berkata: "Saya berharap bisa tetap menjadi kiper utama selama mungkin."