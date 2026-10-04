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Posisi baru timnas Maroko dalam peringkat FIFA usai laga melawan Mali

Morocco vs Mali
Morocco
Mali
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Botola Pro
Maroko
Mali

Apa itu?

Timnas Maroko turun ke peringkat ketujuh dunia dalam ranking terkini Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", setelah bermain imbang 1-1 melawan Mali, dalam laga persahabatan yang mempertemukan keduanya pada Minggu malam di Stadion "Tangier Besar".

Timnas Maroko sebelumnya baru saja naik ke peringkat kelima dunia, usai meraih kemenangan atas Gabon dan Lesotho pada kualifikasi Piala Afrika, serta memanfaatkan kekalahan Brasil dari Australia, sebelum akhirnya turun dua peringkat setelah bermain imbang melawan Mali.

Timnas Maroko saat ini memiliki 1805,34 poin, sementara Portugal naik ke peringkat kelima dengan 1807,69 poin, setelah meraih kemenangan dramatis atas Norwegia dengan skor 2-1, dalam pekan keempat UEFA Nations League.

Brasil berada di peringkat keenam dengan 1806,51 poin, sehingga hanya selisih beberapa poin yang memisahkan ketiga tim tersebut, di tengah perubahan yang terjadi pada peringkat teratas bersamaan dengan hasil laga-laga jeda internasional.

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