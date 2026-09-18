Al Ahli Saudi memasuki laga yang dinanti melawan Sundowns dengan penuh fokus, setelah Marino Pusic, direktur teknik tim, dan Merih Demiral, bek asal Turki, menegaskan bahwa Al Ahli menyadari besarnya tugas yang menanti, namun pada saat yang sama memiliki pengalaman dan kesiapan yang cukup untuk menjalani salah satu laga terpentingnya.

Al Ahli, juara Asia, akan berhadapan dengan Sundowns, juara Afrika, besok Sabtu, dalam pertemuan yang mempertemukan dua tim yang masing-masing memahami nilai dari laga-laga besar, dan hal itu menuntut para pemain Al Ahli untuk menyikapi laga ini dengan fokus yang berbeda, terlebih dengan digelarnya pertandingan di markas tim Afrika Selatan tersebut dan di hadapan pendukungnya.

Pusic meningkatkan tantangan

Marino Pusic tidak mengabaikan kekuatan lawan, bahkan ia mengawali pernyataannya dengan menegaskan sulitnya laga ini, namun pada saat yang sama ia tetap berupaya mengirim pesan percaya diri kepada para pemainnya, dengan menekankan bahwa Al Ahli memasuki pertandingan dalam keadaan siap menghadapi juara benua Afrika.

Pelatih Al Ahli berkata dalam pernyataannya kepada media: "Kami menghadapi lawan yang sangat kuat, dan semua orang mengetahuinya. Kami memberikan segenap rasa hormat kepada mereka, karena mereka juara Afrika, dan kami juara Asia, karena itu kami juga siap untuk pertandingan ini."

Pernyataan Pusic mencerminkan keseimbangan dalam menyikapi laga ini, karena Al Ahli tahu bahwa Sundowns memiliki elemen-elemen yang kuat dan pengalaman yang besar, namun ia tidak ingin rasa hormat terhadap lawan berubah menjadi kemunduran atau rasa takut, terlebih karena tim Saudi itu memasuki pertandingan sebagai juara Asia dan ingin membuktikan kemampuannya bersaing melawan para juara benua.

Baca juga: Jesus soal Ronaldo: Ballon d'Or tidak penting bagiku dan ia akan bermain dalam satu kondisi

Sang pelatih juga menilai bahwa karakter laga ini memberi Al Ahli peluang istimewa untuk menciptakan momen yang berbeda, terlebih dengan hadirnya pendukung tim di belakangnya meski laga digelar di negara lain, dan hal itu ia anggap sebagai faktor positif sebelum peluit awal dibunyikan.

Pusic berkata: "Selalu luar biasa mengetahui bahwa para pendukungmu akan datang ke stadion yang tidak familier dan di negara lain untuk mendukungmu. Ini adalah hal yang luar biasa. Dan seperti yang saya katakan, laga-laga final selalu bersifat khusus, memiliki atmosfer dan dinamikanya yang berbeda, dan tentu saja ini merupakan peluang besar bagi kami untuk meraih sesuatu yang istimewa."

Demiral menghadirkan pengalaman laga-laga besar

Di sisi lain, Merih Demiral menyikapi laga ini dari sudut pandang yang berbeda, dengan menegaskan bahwa pengalaman para pemain Al Ahli dalam laga-laga besar dapat membantu tim mengatasi kondisi sulit yang menantinya melawan Sundowns.

Bek asal Turki itu berkata: "Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi kami memiliki banyak pemain berpengalaman. Selama beberapa tahun terakhir kami telah menjalani banyak laga final melawan tim-tim yang sangat kuat, karena itu kami menyadari bahwa laga besok akan sulit, tetapi kami siap untuk itu."

Demiral tidak menilai bahwa bermain di hadapan pendukung Sundowns akan menjadi faktor luar biasa bagi Al Ahli, terlebih karena para pemain tim telah terbiasa menjalani laga di bawah tekanan suporter yang besar, dan hal itu memberi mereka pengalaman untuk menyikapi hiruk-pikuk yang dinanti di tribune.

Ia menambahkan: "Saya tidak berpikir hal itu akan memengaruhi kami, karena kami terbiasa bermain di hadapan pendukung kami yang menciptakan banyak hiruk-pikuk dan tekanan di tribune, sehingga kami terbiasa dengan atmosfer seperti ini."

Pernyataan Pusic dan Demiral mengungkap kesiapan Al Ahli dalam menyikapi laga ini dari lebih dari satu sisi; sang pelatih berfokus pada rasa hormat terhadap kekuatan Sundowns sembari tetap berpegang pada kepercayaan dirinya terhadap timnya, sementara bek asal Turki itu mengandalkan pengalaman yang telah dikumpulkan para pemain dari laga-laga besar serta kemampuan mereka dalam menyikapi tekanan.