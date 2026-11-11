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Persiapan Al-Ahli menghadapi Al-Nassr menemui sejumlah rintangan, di tengah krisis yang dialami tim di sektor cedera, menjelang salah satu laga terpenting di Liga Roshn Saudi Pro League. Hal ini menempatkan tim pelatih yang dipimpin Marino Pusic di hadapan tantangan sulit pada periode mendatang.

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Al-Ahli bersiap menjamu Al-Nassr di Stadion Al-Inma pada 20 November mendatang, dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn Saudi untuk para profesional.

Daftar pemain cedera Al-Ahli mencakup enam pemain, yang terdepan di antaranya adalah bek asal Turki Merih Demiral, di samping Zakaria Hawsawi, Saleh Abu al-Shamat, Nayef Masoud, pemain asal Armenia Edvard Sperstyan, serta pemain asal Prancis Valentin Atangana. Hal ini menambah kesulitan tugas tim pelatih dalam menyiapkan susunan pemain yang tepat, terutama dengan kemungkinan terus absennya sejumlah elemen hingga waktu laga melawan Al-Nassr.

Sebagaimana disebutkan surat kabar "Asharq Al-Awsat", absennya para pemain ini melipatgandakan tekanan terhadap Posecic, di tengah kebutuhan Al-Ahli untuk memulihkan keseimbangannya setelah hasil-hasil terakhir yang tidak memuaskan para suporternya. Hal ini membuat masa depan tim pelatih dan kemampuannya memperbaiki arah tim menjadi sorotan di kalangan pendukung Al-Ahli, seiring mendekatnya waktu laga yang dinanti.

Kesulitan situasi terletak pada kenyataan bahwa cedera tidak hanya terbatas pada satu posisi tertentu, tetapi menimpa lebih dari satu lini dalam tim, hal yang dapat memaksa perubahan pada perhitungan teknis sang pelatih dan cara pemilihan susunan pemain intinya, terutama karena laga melawan Al-Nassr menuntut kesiapan fisik dan teknis yang maksimal untuk mengimbangi lawan.

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Tim pelatih menanti kepastian kondisi para pemain cedera melalui laporan medis yang dinantikan dalam beberapa hari mendatang, yang akan menentukan sejauh mana kemampuan setiap pemain untuk kembali ke latihan bersama sebelum pertandingan. Dalam waktu yang sama, tim medis bekerja untuk mempercepat proses pemulihan dan menyiapkan sebanyak mungkin pemain, sambil menghindari tergesa-gesa mengembalikan pemain mana pun sebelum kesiapannya tuntas.

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Seiring menangani krisis absennya para pemain, periode jeda saat ini menjadi peluang penting bagi Posecic untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang muncul dalam laga-laga terakhir, serta meningkatkan keterpaduan antarpemain, di samping menyiapkan alternatif yang tepat sebagai antisipasi apabila sebagian pemain cedera tidak sempat tampil di klasiko.

Para suporter Al-Ahli berada dalam kondisi penantian untuk mengetahui seberapa banyak pemain yang akan absen dari tim saat menghadapi Al-Nassr, di tengah pentingnya pertandingan ini bagi ambisi tim pada musim ini, serta keinginan para pemain untuk memulihkan kepercayaan suporter melalui raihan hasil positif.

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Hari-hari mendatang tetap menentukan dalam membentuk wajah Al-Ahli sebelum klasiko. Akankah tim medis berhasil memulihkan sebagian pemain berpengaruh dan memberi Posecic opsi tambahan, atau sang pelatih terpaksa menjalani laga dengan susunan pemain yang berbeda di tengah berlanjutnya krisis cedera?

Al-Ahli menempati peringkat keenam dalam klasemen Liga Saudi dengan 21 poin, sementara Al-Nassr berada di peringkat ketiga dengan 28 poin.