Popcorn siap! Mourinho bersiap merayakan setelah laga kontra Atletico dan Barcelona

José Mourinho bersiap menyaksikan laga yang dinanti antara Atletico Madrid dan Barcelona, setelah Real Madrid meraih kemenangan penting atas Valencia, hingga berada dalam posisi ideal menjelang jeda internasional, di tengah peningkatan performa tim yang jelas dan kian dekatnya mereka dengan puncak klasemen Liga Spanyol serta Liga Champions Eropa.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "AS", Mourinho sebelumnya sempat berseloroh menjelang laga Atletico dan Barcelona tentang harapannya agar "kedua tim sama-sama kalah".

Setelah melewati rintangan Mestalla, yang ternyata tidak semenakutkan perkiraan pelatih asal Portugal itu, kini ia bisa duduk di depan layarnya untuk menonton laga dua rival lokal besar sambil menikmati seember popcorn, setelah kemenangan tiga gol tanpa balas di Valencia membuat hasil apa pun pada laga yang dinanti di stadion "Riyadh Air Metropolitano" menguntungkan timnya.

Yang lebih penting, persoalannya tidak lagi soal melihat hasil dalam jangka pendek, melainkan "rentetan pertandingan" yang kerap dibicarakan Mourinho telah menjadi kenyataan yang tak terbantahkan.

Pertandingan berikutnya ATM LaLiga 15.00 BAR Tonton

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Real Madrid telah berubah menjadi tim yang benar-benar berbeda dari tim yang sempat mengalami inkonsistensi di awal musim dan menderita kekalahan telak dalam derbi.

Sang pelatih berhasil menemukan kombinasi yang tepat, dan hal itu juga dirasakan para pemain, hingga tercermin pada posisi tim di kedua kompetisi.

Real Madrid tiba di jeda internasional setelah meraih 8 kemenangan beruntun, hingga kian dekat dengan puncak klasemen Liga Champions Eropa setelah meraih nilai sempurna dengan menang di empat pertandingannya, serta puncak klasemen Liga Spanyol.

Terlepas dari peningkatan di klasemen Liga Spanyol dan empat kemenangan beruntun di kandang lawan yang sebelumnya membuat Mourinho khawatir, hal paling menonjol dari tim ini saat ini adalah keselarasan antara karakter para pemainnya dengan peran mereka di dalam lapangan.

"AS" menjelaskan bahwa Fede Valverde akhirnya yakin bahwa posisi alaminya adalah bek kanan, sementara Arda Güler, Bernardo, dan Diomande berkontribusi memperkuat komitmen bertahan, sehingga memungkinkan Jude Bellingham melepaskan beban fisik luar biasa yang biasa ia pikul seorang diri. Dengan demikian, semangat kolektif tim pun tampil dalam wujud terbaiknya.

Kemajuan besar Real Madrid

Mengenai kemungkinan Real Madrid saat ini lebih solid dibanding tim-tim sebelumnya, Mourinho menolak mengambil kredit untuk dirinya sendiri, dengan mengatakan seusai laga Mestalla: "Pujian itu milik mereka, dan saya tidak bisa menunjuk satu hal pun dalam pekerjaan saya yang menjadi faktor penentu hingga mereka mencapai level ini. Mereka merespons dengan luar biasa sebagai satu tim."

Pelatih Madrid itu menambahkan sembari mengungkapkan kepuasannya: "Ada kemajuan besar, dan tim ini memberi saya perasaan yang baik."

Tim pelatih, di bawah arahan pelatihnya, terus menegaskan bahwa Real Madrid belum menjadi tim yang mencapai tahap sempurna, tetapi mereka berhasil menularkan ketenangan dan kepercayaan diri kepada para pemain, dan itulah yang hendak mereka jaga selama periode saat ini yang diwarnai banyaknya kemenangan dan hasil positif.

Mourinho berkata kepada para pemainnya: "Saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa menang bersama Real Madrid bukanlah sesuatu yang perlu dirayakan, melainkan keadaan yang normal."

Real Madrid kini meraih kemenangan dengan cara yang lebih mulus dan lebih efektif, seolah menginjak pedal gas agar segala urusan Los Blancos kembali normal seperti sedia kala.