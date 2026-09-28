Estavana Polman untuk pertama kalinya angkat bicara soal keputusan Vandaag Inside untuk tidak lagi mengundangnya. Mantan pemain handball itu baru-baru ini diberi tahu bahwa penampilannya di talkshow populer tersebut hanya akan terjadi satu kali.

"Saya terlalu didorong ke sisi yang substantif, dan itu sebelumnya tidak dibicarakan seperti itu. Saya tidak ingin ikut dalam hal seperti itu," tegas Polman dalam tanggapannya kepada RTL Boulevard. "Saya sendiri sejak awal terus mengatakan bahwa saya masih mencari tahu apakah ini benar-benar cocok untuk saya. Sudah ada evaluasi dan hasilnya adalah memang sudah baik seperti ini."

Menurut Polman, tidak ada perselisihan antara dirinya dan redaksi Vandaag Inside. "Saya suka dengan mereka. Mereka luar biasa dan memang sudah baik seperti ini," ujar pasangan Rafael van der Vaart itu, yang tidak menyimpan kekesalan terhadap Wilfred Genee, Johan Derksen, dan René van der Gijp.

Van der Gijp mengungkapkan keraguannya di podcast KieftJansenEgmondGijp soal menggunakan Polman setiap bulan. Perempuan asal Arnhem itu kemudian mengonfrontasinya mengenai hal tersebut dalam siaran VI pada 28 Agustus, yang lalu diikuti percakapan yang canggung.

Polman tidak lagi muncul dalam siaran VI setelah penampilannya pada akhir Agustus. Kini sudah jelas bahwa penampilan beberapa pekan lalu itu tidak akan berlanjut.

"Estavana adalah perempuan yang menyenangkan dan sangat menonjol di layar. Tetapi jika bukan tentang kehidupannya bersama Rafael van der Vaart atau handball, dia tidak banyak yang bisa diceritakan," kata Derksen pada akhir pekan lalu di De Telegraaf, yang tidak terlalu positif soal kehadiran Polman di meja acara itu.

"René pada musim panas lalu mengatakan di podcast-nya bahwa dia terlalu ringan untuk kami, dan karena itu saat penampilan reguler pertamanya dia tidak duduk di meja dengan terlalu banyak rasa percaya diri," ujar pengisi tetap meja acara asal Grolloo itu.

Pemimpin redaksi akhir Robbie Bierboom pada Minggu mengonfirmasi kepada De Telegraaf bahwa Polman tidak akan lagi tampil di VI. "Baik Estavana maupun para pembuat program sama-sama ragu soal perannya di meja. Pada akhirnya, kami sebagai program memutuskan untuk tidak melanjutkan dengan dirinya sebagai tamu meja."