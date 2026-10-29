Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, mendapatkan dukungan politik di Prancis di tengah krisis yang tengah dihadapinya dengan China.

Percikan krisis ini bermula dari sebuah wawancara di mana Mbappe mengatakan bahwa salah satu gambar lucu favoritnya adalah gambar hasil editan wajahnya pada wajah "diktator China", dalam isyarat yang jelas - tanpa menyebut nama - kepada mantan pemimpin Mao Zedong.

Setelah reaksi di China atas pernyataannya mengenai Mao Zedong, penyerang Real Madrid itu menerima dukungan dari Marine Tondelier, di mana Sekretaris Jenderal Partai Hijau tersebut membela kapten timnas Prancis itu.

Marine menulis di akunnya di situs "X": "Kylian Mbappe benar-benar tepat ketika menyebut Mao Zedong sebagai diktator. Puluhan juta korban yang menjadi tanggung jawab Mao, serta sifat totaliter dari rezimnya, adalah hal-hal yang ditegaskan oleh semua sejarawan."

Pertandingan berikutnya SAN LaLiga 10.15 RMA

Ia menambahkan: "Oleh karena itu, Kylian Mbappe tidak mengungkapkan sebuah opini, melainkan menyajikan fakta."

Marine Tondelier bahkan melangkah lebih jauh, dengan mengecam tekanan ekonomi yang dilakukan oleh China, dan ia menambahkan: "Penyerahan diri yang sistematis terhadap tekanan ekonomi China adalah bukti kelemahan, dan pengakuan bahwa apa yang kita yakini bernilai lebih rendah daripada apa yang kita miliki untuk dijual."

Sebagai pengingat, kasus ini memiliki dampak besar terhadap Mbappe, di mana sejumlah suara menyerukan boikot terhadap Real Madrid, muncul pertanyaan-pertanyaan seputar kontrak iklan, dan penyiaran pertandingan La Liga di televisi China pun dibatalkan.

Real Madrid serta Javier Tebas, presiden La Liga, juga menyampaikan permintaan maaf untuk menjaga hubungan komersial mereka dengan pasar China.