Polisi Prancis menyelidiki: 12 orang mengetahui urutan pasti Ballon d'Or!

Kepolisian Prancis tengah menyelidiki dugaan insider trading, menyusul serangkaian taruhan yang berhasil menebak urutan tepat lima pemain terbaik dalam penghargaan Ballon d'Or untuk kategori putra.

Menurut sumber di lembaga penegak hukum Prancis yang berbicara kepada surat kabar "The Athletic" dengan syarat identitasnya tidak diungkapkan, taruhan-taruhan yang dimaksud berasal dari 12 akun di pasar prediksi "Polymarket".

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Selain menebak urutan yang tepat dari lima pemain, yaitu Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri, dan Lionel Messi, salah satu sumber menyebutkan bahwa perilaku para petaruh dalam mengelola posisi mereka di dalam pasar memperkuat kemungkinan adanya insider trading.

Situs "Upside" asal Prancis adalah pihak pertama yang mengungkap peristiwa ini, sebelum dikonfirmasi oleh surat kabar "The Athletic", dengan menyebutkan taruhan senilai 250 ribu euro (sekitar 281 ribu dolar) melalui akun-akun tersebut, serta perolehan keuntungan yang mendekati 200 ribu euro (sekitar 225 ribu dolar).

Menurut sumber yang mengetahui peristiwa tersebut, pihak penyelenggara penghargaan Ballon d'Or, yaitu majalah "France Football", telah diperingatkan mengenai adanya pelanggaran dalam taruhan sebelum hasilnya dikonfirmasi.

Usai pengumuman para pemenang, "France Football" membuka penyelidikan tersendiri, serta menghubungi Service Central des Courses et Jeux (SCCJ), yaitu unit di bawah kepolisian Prancis yang bertanggung jawab atas perjudian.

"Kebocoran dan taruhan curang"

Juru bicara Ballon d'Or mengatakan kepada surat kabar "The Athletic": "Integritas Ballon d'Or merupakan prioritas mutlak bagi France Football. Kami ingin menegaskan kembali bahwa pemenang dipilih melalui pemungutan suara yang independen, dan bahwa kami menanggapi secara serius tuduhan-tuduhan terkait kebocoran hasil serta kemungkinan adanya taruhan curang ini. Penyelidikan sedang berlangsung untuk menetapkan fakta dan setiap kemungkinan tanggung jawab."

Ia menambahkan: "Kami sedang dalam proses mengajukan pengaduan kepada otoritas kepolisian yang berwenang. Mengingat penyelidikan masih berlangsung, kami tidak dapat membagikan rincian lebih lanjut pada tahap ini."

Pasar prediksi, seperti "Polymarket" dan "Kalshi", telah memicu kontroversi akibat kurangnya pengawasan regulasi yang diberlakukan terhadapnya, yang meningkatkan risiko insider trading.

Beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga telah mengambil langkah hukum terhadap keterlibatan platform-platform ini dalam taruhan olahraga, dalam sejumlah kasus yang diperkirakan akan sampai ke Mahkamah Agung negara tersebut.