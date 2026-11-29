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Real Madrid menelan kekalahan mengejutkan 1-2 dari Deportivo Alaves di Stadion Santiago Bernabeu dan kehilangan poin penting dalam persaingan memperebutkan gelar LaLiga. Namun, hasil itu bukan satu-satunya sumber polemik seusai pertandingan. Jose Mourinho memunculkan pertanyaan soal standarnya dalam memperlakukan para pemain setelah menarik keluar Arda Guler dan mempertahankan Vinicius Junior hingga peluit akhir.

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Mourinho memutuskan menarik keluar Guler pada menit ke-60 dan memasukkan Carlos Espi sebagai penggantinya. Namun, gelandang asal Turki itu tidak menerima keputusan tersebut dengan tenang dan menunjukkan kekesalannya saat meninggalkan lapangan. Keheranan pun muncul, terutama karena Vinicius juga tidak menampilkan performa yang diharapkan, tetapi tetap bermain hingga laga usai.

Program "Carrusel Deportivo" di radio "Cadena SER" membahas dampak keputusan itu bersama sejumlah jurnalis dan analis. Sebagian dari mereka menilai Guler punya alasan untuk marah. Diskusi bahkan melampaui sekadar penilaian atas pergantian pemain tersebut, dengan membahas kekecewaan yang kian besar terhadap winger asal Brasil itu dan sejauh mana hal tersebut memengaruhi hubungannya dengan para pendukung Real Madrid.

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Jurnalis Chazarri menjadi yang paling keras dalam melontarkan kritik. Ia mengatakan: "Publik Madrid benar-benar sudah muak dengan Vinicius. Mengapa? Karena dia pemain yang sangat hebat dan telah memberi banyak hal untuk Real Madrid, saya tidak memungkiri itu. Namun, Anda harus tahu kapan harus melepas pemain. Di Real Madrid, mereka tidak akan menunggu Anda satu, dua, atau tiga pertandingan, terutama ketika berbulan-bulan berlalu tanpa Anda memberikan apa pun." Ia menambahkan bahwa jika situasi terus seperti ini, hal itu akan berakibat fatal, karena sang pemain juga telah berkali-kali menimbulkan banyak masalah, baik di dalam maupun di luar lapangan.

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Sang jurnalis menilai kemarahan Guler dapat dipahami. Ia menjelaskan: "Saya kira Guler merasa diperlakukan tidak adil. Dia merasa Anda menggantinya karena Anda tidak berani menarik keluar pemain itu dan ingin mempertahankannya, padahal dia tampil sama seperti saya." Chazarri berpendapat gelandang asal Turki itu mungkin mengira Mourinho memperlakukan para pemain dengan standar yang berbeda.

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Ia menambahkan bahwa para pendukung juga menangkap hal yang sama. "Para suporter mencemooh Vinicius, karena masalahnya bukan pada pergantian itu sendiri," ujarnya. Dalam konteks yang sama, program tersebut juga menyampaikan komentar jurnalis Alvaro Romero mengenai reaksi tribune. Ia menjelaskan bahwa para pendukung ingin menunjukkan penolakan terhadap pergantian yang dilakukan Mourinho, tetapi tidak berani mencemooh sang pelatih secara langsung.

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Romero menyebut Vinicius dan Kylian Mbappe sama-sama dicemooh di Santiago Bernabeu, tetapi menurutnya kemarahan yang sesungguhnya ditujukan pada keputusan pergantian pemain tersebut.

Sebaliknya, Jordi Marti memberikan pandangan berbeda. Ia menilai keinginan Mourinho untuk mengembalikan performa terbaik Vinicius adalah hal yang logis. "Menurut saya wajar jika Mourinho ingin memulihkan Vinicius, sama seperti Diego Simeone ingin mengembalikan versi terbaik Julian Alvarez. Para pelatih harus kembali bisa memanfaatkan pemain bernilai tinggi seperti Vinicius dan Julian," katanya.

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Sementara itu, Yago de Vega lebih tegas menentang keputusan Mourinho. "Dia mempertahankan Vinicius di lapangan, padahal seharusnya dia tidak terus bermain," ujarnya. Javier Herraiz menutup diskusi dengan menyinggung kemungkinan pelatih asal Portugal itu mengubah perhitungannya terkait posisi para penyerang. "Saya kira pemain yang akan selalu kita lihat di sisi kiri mulai sekarang adalah Diomande," katanya.

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